Сразу 10 игр покинут подписку Game Pass в конце августа, среди них немало интересного

Вадим Карасев





Microsoft объявила об играх, которые покинут в конце августа подписку Game Pass. Сразу 10 проектов удалят из подписки единовременно — 31 августа, вот эти игры:

Elite Dangerous (Xbox, xCloud)Hades (Xbox, PC, xCloud)Myst (Xbox, PC, xCloud)NBA 2K22 (Xbox, xCloud)Signs of the Sojourner (Xbox, PC, xCloud)Spiritfarer (Xbox, PC, xCloud)Twelve Minutes (Xbox, PC, xCloud)Two Point Hospital (Xbox, PC, xCloud)What Remains of Edith Finch (Xbox, PC, xCloud)World War Z (Xbox, PC, xCloud)

Отметим, что в этом списке целый ряд игр, которые точно стоит опробовать до того, как они будут удалены из подписки: Hades, Myst, Two Point Hospital, What Remains of Edith Finch и ряд других.