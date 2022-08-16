Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина

Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина

Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме ПутинаGlobal Times: Путин поставил ультиматум, побуждающий другие страны отказаться от доллара

Все больше стран отказываются от американского доллара как единицы расчетов из-за действий американских властей - заморозки российских активов и неправильной денежно-кредитной политики, пишет китайская газета Global Times.

По мнению автора, другие страны боятся мысли, что США могут захватить активы любого, кто отказывается подчиняться диктату Вашингтона. Это побуждает их диверсифицировать свои резервные активы, отказываясь от долларов США. Эксперт напомнил, что Федеральная резервная система США заботится только об интересах Америки. Издание отметило, что американский Центробанк в последние годы часто ошибался в своей денежно-кредитной политике, создавая взлеты и падения ликвидности и инфляционные кризисы.

Автор указал на то, что после начала специальной операции на Украине западные государства поспешили принять против Москвы многочисленные санкции. Они заморозили золотовалютные активы страны в размере около 300 миллиардов долларов США.

В ответ на это Путин поставил странам Запада ультиматум - российский газ они смогут приобретать только за рубли. По этом причине курс доллара США упал, а руль показал «ошеломляющий рост» и значительно укрепился.

О подписании Путиным документа об оплате рублями за газ, стало известно в марте. По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина
В России задумали ужесточить правила переводов денег
В России задумали ужесточить правила переводов денег
Ethereum-кит переместил полученные в ходе ICO 145 000 ETH
Ethereum-кит переместил полученные в ходе ICO 145 000 ETH
Посольство России в США обвинило Вашингтон в повышении вероятности ядерной войны
Посольство России в США обвинило Вашингтон в повышении вероятности
Удивительные животные, которых мало кто видел (15 фото)
Удивительные животные, которых мало кто видел (15 фото)
В России стартовал проект "От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности"
В России стартовал проект "От Учителя к Ученому. Дорогами
Николайчук угрожает Шириной публикацией её интимных видео
Николайчук угрожает Шириной публикацией её интимных видео
Россия призвала не допустить на Украину угнанные вертолеты
Россия призвала не допустить на Украину угнанные вертолеты
По Game Pass Ultimate и EA Play уже доступна пробная версия Madden NFL 23
По Game Pass Ultimate и EA Play уже доступна пробная версия Madden
Причины, по которым нельзя спать на закате солнца, народные приметы
Причины, по которым нельзя спать на закате солнца, народные приметы
В Польше спрогнозировали реакцию СМИ на поражение Украины
В Польше спрогнозировали реакцию СМИ на поражение Украины

Топ на сегодня

Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до свадьбы. Личная жизнь звезд «Бумера»
Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до
В России станут платить за выращивание бычков на убой
В России станут платить за выращивание бычков на убой
Стало известно, насколько обеднела Хаматова в Латвии
Стало известно, насколько обеднела Хаматова в Латвии

Еще по теме

Центробанк ожидает, что ФРС США в 2017 году повысит ставку 2-3 раза
Золото дешевеет после сигнала ФРС об ускорении повышения ставки
СМИ: Канада ошиблась, примкнув к спорам Китая и США по Huawei
Набиуллина пока не будет назначать зампреда по денежно-кредитной политике