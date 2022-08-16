Стало известно, почему Барзиков и Бухынбалтэ срочно помирились

Вадим Карасев

В данный момент поклонники Кристины Бухынбалтэ и Ивана Барзикова счастливы, что они снова помирились. Однако в сети теперь увеличивается количество людей, которые возмущены бизнесом Барзикова.Впрочем, речь идёт не только о Ване, но и о других бывших и действующих участников Дом-2, которые занимаются и рекламой товаров с Вайлдберриз. Организаторы решили ввести доп. плату за получение товаров, что вызвало волну жалоб в Роспотребнадзор и массу других инстанций. В результате прошли слухи, что из-за этого организацию могут и прикрыть.Видимо Ваня, который приобрёл авто, теперь оказался под угрозой разорения, так как у него больше не будут ничего приобретать. Не поэтому ли он снова решил помириться с Кристиной Бухынбалтэ, которая является любимицей ведущих? Видимо, он решил сделать ставку на её бизнес, раз уж сам явно прогорел? Вряд ли в этот раз у меркантильного Барзикова победила любовь к девушке. А вы что думаете?