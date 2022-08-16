Стильно и оригинально: раскрыт секрет француженок, который поможет заменить джинсы

Вычурность и кричащие вещи это не про француженок. Простота, утонченная женственность и изящество являются основными принципами при составлении образов. Но это не значит, что эти дамы носят исключительно джинсы, простой и комфортный вариант повседневной одежды. Рассказываем, чем заменить джинсы в стиле француженок.

Чем заменить джинсы

Француженки – девушки миниатюрные и стройные, поэтому могут позволить себе носить джинсы или брюки силуэта skinny. Предпочтение отдают темно-синему или черному цвету, а дополняют образ неброскими аксессуарами и сумочкой.





Джинсы или брюки

Брюки и джинсы модели “сигарета”? Здесь парижанки не ограничивают себя никакими возрастными догмами. Узкие фасоны брюк носят здесь и подростки и старушки, хотя само понятие пожилой женщины не употребимо во Франции. Здесь все молоды душой, как правило, худы, поджары, тонкокостны. Соответственно, зауженные брюки идеально сидят.

Платье черного цвета

Как бы не хотелось нам выйти за рамки стереотипом, черное платье — классика на все времена. Оно стоит вне времени, это основа гардероба, его скелет, на который можно наворотить все, что угодно, в зависимости от цели образа.

Неважно, какой стиль вы предпочитаете и в кэжуал, и в офисном варианте, и в вечернем — есть место платью черного цвета. Черное маленькое платье — универсально, удобно, изысканно. Этот демократичный вариант выпускаются почти всеми мало-мальски известными домами мод. Футляр не выходит из моды никогда, сейчас весьма актуальны платья с запахом. Длина тоже достаточно вариативна.

Платье в цветочек

Гардероб француженок – преимущественно пастельные приглушенные цвета. Правда, и здесь есть исключения. Платье в цветочек – правильное решение на теплое время года. Хотя если добавить к цветастому наряду теплый кардиган и классическое пальто, то такой образ будет выгодно смотреться и в межсезонье.

Да – вещам в мужском стиле

Хрупкие француженки любят подчеркивать это вещами в мужском стиле: небрежные джинсы, пиджаки и жакеты из типично мужских жестких тканей, кожаные лоферы и крупные сумки, вещи оверсайз… И в таком комплекте француженка будет выглядеть изящно и женственно! Моду на подобные вещи в женском гардеробе начала вводить еще знаменитая Шанель, а сегодня модницы идут еще дальше.

Несколько секретов красоты и стиля от француженок

Идеальная стрижка и чистые волосы – прежде всего

Даже если вы одеты стильно, отросшая стрижка или заметные корни, неряшливая укладка или несвежие волосы сведут все усилия на «нет». Француженка не отложит стрижку на «потом», даже если ее волосы красивы и густы от природы, ведь, как правило, проблемы с волосами заметны даже при мимолетном взгляде.

Шарфы, шарфы и еще раз шарфы

Основное правило повязывания шарфа – уже упомянутая небрежность. Пусть этот аксессуар выглядит так, будто вы накинули его в последнюю секунду: не стремитесь к симметрии концов или идеальной «посадке» вокруг шеи.

Осанка и походка королевы

«Пусть за плечами ужасный день и от усталости вы валитесь с ног, но осанка и походка у вас должны быть как у королевы», – такого принципа придерживаются француженки. Держите плечи развернутыми, живот подтянутым, а голову прямо и высоко, не семените и не шаркайте, отучитесь ходить на полусогнутых ногах, если вы на каблуках – такое положение тела даже может настроение улучшить.