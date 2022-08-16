Суд в четвертый раз отложил заседание по делу директора центра помощи детям в Иркутске

Куйбышевский районный суд Иркутска отложил заседание по уголовному делу в отношении директора центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска. Причина — неявка в судебное заседание свидетелей, сказано в материалах дела на сайте суда.

Рассмотрение уголовного дела началось 18 апреля. 16 августа заседание отложено в четвертый раз, ранее причиной называли «другие основания для отложения дела». Следующее заседание назначено на 2 сентября.

Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Ранее пресс-служба СУ СК России по Иркутской области сообщала, что 12-летний воспитанник учреждения совершил в отношении малолетнего ребенка противоправные действия. Об этом было известно директору центра. Пострадавшему ребенку и воспитаннику, совершившему указанные деяния, не оказали педагогическую, психологическую и медицинскую помощь, имея такую возможность.

О случившемся директор учреждения не сообщила в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и правоохранительные органы, чтобы избежать негативной оценки своей деятельности со стороны вышестоящего руководства, и скрывала случившееся. Она убедила подчиненного написать докладную с указанием искаженных и недостоверных сведений. Документ она планировала использовать в дальнейшем по своему усмотрению в случае огласки произошедшего.

Своим умышленными преступными действиями обвиняемая создала опасность для здоровья малолетних детей, допустив длительное нахождение подростка в учреждении. В начале июня 2021 года от действий подростка пострадал еще один ребенок в возрасте 9 лет. Обвиняемая оставила малолетних детей в социально-опасном положении, чем существенно нарушила права и законные интересы детей.

Летом прошлого года в IRK.ru обратилась воспитатель центра и рассказала, что с ноября 2020 года один из воспитанников, подросток, совершает насилие над трехлетними детьми. IRK.ru опубликовал материал «Воспитанника интерната в Иркутске подозревают в насилии над трехлетними мальчиками» с подробностями событий. 1 июля директора отстранили от должности и задержали.

В январе 2022 года журналист IRK.ru писал, что в центре помощи сократили шестерых сотрудников, которые обратились в Следственный комитет РФ по Иркутской области по поводу насилия над трехлетними детьми другим воспитанником. Соответствующие приказы им вручили в ноябре-декабре 2021 года.