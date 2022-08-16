Суд в США обязал экс-сотрудника Twitter передать данные Илону Маску

Суд частично удовлетворил ходатайство американского миллиардера Илона Маска о передаче данных от сотрудников Twitter о работе социальной сети. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Издание сообщает, что соответствующее ходатайство было тайно подано на прошлой неделе. Судья Кэтлин Маккормик обязала Twitter предоставить данные, которыми обладал бывший отдела разработки Кайвон Бейкпур.

Последний предположительно обладал доступом к информации и документам, касающимся анализа деятельности ботов в социальной сети.

По информации издания, юристы Илона Маска подали еще одно ходатайство о с требованием предоставить Twitter дополнительные документы о статистике по пользователям платформы и о методах сбора и обработки данных.

Кайвон Бейкпур начал работу Twitter в 2018 году. Тогда соцсеть возглавлял Джек Дорси. В мае этого года Бейкпур покинул компанию.

В апреле 2022 года миллиардер предложил купить Twitter по цене $54,2 за акцию. Руководство соцсети согласилось с условиями.

Однако в мае Маск приостановил процесс после сообщений о завышении показателей аудитории соцсети. В свою очередь акционеры Twitter подали в суд из-за «хаотичного процесса» поглощения компании, обвинив главу Tesla в манипулировании рынком.

В июле Маск заявил о расторжении соглашения о приобретении соцсети. Компания подала против него иск, требуя выполнить обязательства и завершить покупку.

29 июля миллиардер подал встречный иск, документа пока нет в свободном доступе. При этом он заявил, что готов заключить сделку на первоначальных условиях, если Twitter раскроет метод выборки 100 аккаунтов и способ подтверждения их подлинности.

Недавно юристы Twitter вызвали в суд подразделение криптовалютной биржи Binance из-за выделенного ей финансирования на поглощение соцсети Илоном Маском. Повестку также получили финансовые консультанты, инвесторы и потенциальные кредиторы бизнесмена.



Напомним, Илон Маск вызвал гендиректора Twitter Парага Агравала на публичные дебаты о проценте ботов в соцсети.



