Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров

Певица Светлана Лобода впервые выступила с концертом, но он провалился. Накануне Светлана Лобода впервые за долгое время выступила в Риге. По свидетельству очевидцев, концерт провалился, о чем не смог не пошутить Михаил Шахназаров. Известная певица, которая ранее много гастролировала по России, устроила концерт в рижском порту. Это выступление намечалось как триумфальное возвращение, но по итогу получилось скомканным и довольно странным. Мероприятие прошло в рижском порту, куда пришло совсем не много народу. Кроме того, поклонники удивились, что Светлана пела на русском языке, хотя продолжает критиковать нашу страну. Михаил Шаханазаров посмотрел на выступление исполнительницы хита «Суперзвезда» и остался недоволен этим. «Лобода спела в рижском порту. Убийц свободного времени нашлось немного. А вот забавных персонажей было хоть отбавляй. Можно смело поздравить Светлану со вступлением в эскадрилью сбитых летчиков», — написал телеведущий в личных соцсетях.А вот сама Светлана была не столь категорична. В социальных сетях она поблагодарила поклонников и правительство Латвии. «Сегодня я пою, для каждого из вас и для миллионов людей, разбросанных по миру», — говорит знаменитость. Отметим, что Лобода приобрела популярность благодаря поклонникам из России. Недаром в какой-то момент Светлана уехала из родной Украины и стала жить в шикарном особняке в Подмосковье. По слухам, гонорар за ее корпоративное выступление составляет около семи миллионов рублей, а саму ее не раз признавали лучшей российской певицей. Но после начала специальной военной операции Лобода выступила с критикой и не только перестала приезжать в Россию, но и даже переписала недвижимость. Дочки сейчас живут с ней в Европе, где она собирается дать им образование.