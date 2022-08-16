Тарбаев рассказал, когда в России заработает система электронных путевок
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Тарбаев рассказал, когда в России заработает система электронных путевок

Тарбаев рассказал, когда в России заработает система электронных путевок

Уже с 1 сентября 2022 года все проданные в России турпутевки будут вноситься в специальный электронный реестр, а сами туристы — получать QR-код с зашифрованной информацией о своем путешествии. Об этом «Парламентской газете» рассказал председатель комитета Государственный думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).

По словам Тарбаева, главное предназначение новой системы — защитить туристов от мошенников.

«У нас сейчас большая часть туристической отрасли находится в «серой зоне», что создает огромное пространство для всевозможных афер, — констатировал парламентарий. — С переходом на единую информационную систему электронных путевок мы будем четко знать, кто и какие туры у нас продает, а кроме того — куда и какими путями идут уплаченные за них деньги, чтобы в случае возникновения форс-мажора их можно было оперативно вернуть».


В электронной путевке будет содержаться вся информация о компании, которая организовывает тур, о самом туре, включая все даты, все точки маршрута, способы перемещения между ними и места размещения, а также персональные данные самих туристов. Храниться все эти сведения, по словам Сангаджи Тарбаева, будут только на территории России, а доступ к ним посторонних полностью исключат.

С 1 сентября 2022 года новая система заработает в тестовом режиме. 1 марта 2023 ее функционал расширят, но без санкций для туроператоров, которые к ней не подключатся. А уже с 1 сентября 2023 единая информационная система электронных путевок запустится в полном объеме.

Полностью материал «Парламентской газеты» читайте здесь.

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По материалам: pnp.ru

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