Удивительные животные, которых мало кто видел (15 фото)

Вадим Карасев

Вы когда-нибудь саблезубого оленя видели? А он реально существует! В наши дни ученые знают о примерно 2 миллиона растений и животных. Даже не верится, но это всего лишь 1/4 часть всех земных видов. В который раз можно убедиться, что природа - удивительна и непостижима. Давайте поглядим на необычных созданий, которых мало кто видел своими глазами.Хохлатый олень — единственный представитель своего рода. Он прячет рожки под шевелюрой и выделяется заметными клыкамиПатагонская мара — крупный пустынный грызун, внешне похож на нечто среднее между капибарой и кроликомГолубой дракон всю жизнь дрейфует брюшком кверху в поисках еды. А питается он ядовитыми медузами, яд которых позже использует для защиты. Защищаться, по всей видимости, приходится нечасто, благодаря отличной маскировке. Его брюшко голубого цвета, что скрывает от хищников, атакующих с воздуха. А спина серебристо-серая, поэтому хищные рыбы тоже не видят дракона.Иравадийский дельфин — один из двух видов орцелл. В отличие от остальных своих собратьев, у них отсутствует клювШерстистая крыса Босави. Это полуторакилограммовый вегетарианец, который не боится людей, потому что до 2009 года никогда не видел ихКрылья баклажанового кружевного жука выглядят как витражБелый листонос — полная противоположность стереотипам о летучих мышах. У него белая шубка, он строит палатки для жизни и любит инжирКолючая кустарниковая гадюка отлично маскируется благодаря «мохнатому» виду. Зачастую греется на бутонах цветовЭта красотка — лунная бабочка. Всю свою жизнь она ничего не ест, а энергию получает из запасов, накопленных гусеницейСкотопланес — род морских огурцов. Он заводит домашних питомцев — маленьких крабов, с которыми бродит по дну в поисках пищиФантастический листохвостый геккон назван так из-за своего внешнего вида. Он прекрасно сливается со средой, имитируя гниющий листВ науке этот вид известен как Halitrephes maasi, но еще его называют медузой-фейерверком. Понятно почемуЗолотые жуки-черепахи выглядят довольно привлекательно благодаря своеобразной окраскеКарликовый тушканчик Козлова — крайне миловидный парень. Встречается в пустынях Китая и МонголииГигантская изопода — глубоководный родственник обычной мокрицы. Они могут достигать до полуметра в длину и до 5 лет обходиться без еды