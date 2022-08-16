Удивительные животные, которых мало кто видел (15 фото)
Сегодня, 06:45 Вадим КарасевВы когда-нибудь саблезубого оленя видели? А он реально существует! В наши дни ученые знают о примерно 2 миллиона растений и животных. Даже не верится, но это всего лишь 1/4 часть всех земных видов. В который раз можно убедиться, что природа - удивительна и непостижима. Давайте поглядим на необычных созданий, которых мало кто видел своими глазами.
Хохлатый олень — единственный представитель своего рода. Он прячет рожки под шевелюрой и выделяется заметными клыками
Патагонская мара — крупный пустынный грызун, внешне похож на нечто среднее между капибарой и кроликом
Голубой дракон всю жизнь дрейфует брюшком кверху в поисках еды. А питается он ядовитыми медузами, яд которых позже использует для защиты. Защищаться, по всей видимости, приходится нечасто, благодаря отличной маскировке. Его брюшко голубого цвета, что скрывает от хищников, атакующих с воздуха. А спина серебристо-серая, поэтому хищные рыбы тоже не видят дракона.
Иравадийский дельфин — один из двух видов орцелл. В отличие от остальных своих собратьев, у них отсутствует клюв
Шерстистая крыса Босави. Это полуторакилограммовый вегетарианец, который не боится людей, потому что до 2009 года никогда не видел их
Крылья баклажанового кружевного жука выглядят как витраж
Белый листонос — полная противоположность стереотипам о летучих мышах. У него белая шубка, он строит палатки для жизни и любит инжир
Колючая кустарниковая гадюка отлично маскируется благодаря «мохнатому» виду. Зачастую греется на бутонах цветов
Эта красотка — лунная бабочка. Всю свою жизнь она ничего не ест, а энергию получает из запасов, накопленных гусеницей
Скотопланес — род морских огурцов. Он заводит домашних питомцев — маленьких крабов, с которыми бродит по дну в поисках пищи
Фантастический листохвостый геккон назван так из-за своего внешнего вида. Он прекрасно сливается со средой, имитируя гниющий лист
В науке этот вид известен как Halitrephes maasi, но еще его называют медузой-фейерверком. Понятно почему
Золотые жуки-черепахи выглядят довольно привлекательно благодаря своеобразной окраске
Карликовый тушканчик Козлова — крайне миловидный парень. Встречается в пустынях Китая и Монголии
Гигантская изопода — глубоководный родственник обычной мокрицы. Они могут достигать до полуметра в длину и до 5 лет обходиться без еды
По материалам: триникси