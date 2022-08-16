В Apple начались массовые увольнения
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В Apple начались массовые увольнения

В Apple начались массовые увольненияBloomberg: Apple уволила 100 сотрудников, отвечающих за наем

Apple уволила около 100 сотрудников, отвечающих за наем нового персонала. О начале массовых сокращений узнало Bloomberg.

Уволенным работникам сказали, что сокращения были произведены из-за изменений в текущих потребностях бизнеса Apple. Компания замедляет наем сотрудников после нескольких лет набора персонала. Главный исполнительный директор Тим Кук говорил, что Apple будет более «обдуманной» в своих расходах. Всего в компании работает 150 тысяч человек.

Между тем Apple также стала тратить меньше денежных средств на приобретение других компаний. Корпорация приобрела 100 компаний за последние шесть лет.

Но проблемы не только у Apple. В августе сообщалось, что китайский гигант электронной коммерции Alibaba уволил почти 10 тысяч человек (9241 сотрудника) за три месяца. Он сокращает штат, стремясь снизить расходы на фоне роста инфляции, стоимости материалов и политической напряженности.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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