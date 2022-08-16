В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины
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В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины

В Нижнеилимском районе следственный отдел возбудил уголовное дело признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

12 августа на территории одного из частных домов поселка Новая Игирма Нижнеилимского района обнаружили тела 55-летнего мужчины и 59-летней женщины. У них были множественные колото-резаные раны в области груди, шеи и головы. Тело женщины нашли в доме, мужчины — в бане.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, допрашивают свидетелей, сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия. На причастность к совершению преступления проверяется 33-летний уроженец Читинской области. Выясняют обстоятельства произошедшего.

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По материалам: irk

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