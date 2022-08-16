В Grounded началось тестирование общих игровых миров

Вадим Карасев





До полноценного релиза Grounded версии 1.0 остается чуть больше месяца — проект должен стать доступен в конце сентября. К релизу разработчики готовят некоторые интересные функции, например, известно, что после полноценного выхода Grounded в игре появится сюжетная кампания. Еще одну интересную функцию Grounded студия Obsdidian начала сейчас тестировать — это общие игровые миры.

Разработчики тестируют функцию создания общих миров. Игроки смогут выбирать — создать общий мир или стандартный мир. Отличие общих миров в том, что они хранятся в облаке, и игроки могут поделиться ими со своими друзьями, чтобы те могли пользоваться этим миром, пока его создатель не в сети. На данном этапе тестирования игроки могут владеть не более чем 3 общими игровыми мирами. Любые стандартные миры можно преобразовать в общие. А любой общий мир можно скопировать, сделав его стандартным.

Obsidian предупреждает, что сейчас идет бета-тестирование общих игровых миров, из-за чего возможно возникновение сбоев.