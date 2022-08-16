В Иркутской области полиция разыскивает четырех человек, заблудившихся в лесу

В минувшие сутки в лесах Иркутской области заблудились четыре человека. Двое из них — мужчины в возрасте 27 и 32 лет — ушли за ягодой в лес, расположенный в Тулунском районе, около села Аршан. Вечером домой они не вернулись, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В этот же день ушли за грибами жители поселка Изыкан Чунского района. О пропаже 33-летнего мужа и 43-летнего родственника сообщила местная жительница. Сейчас мужчин также ищут полицейские и волонтеры. Обнаружили их автомобиль.

С начала этого года в тайге заблудились 19 сборщиков дикоросов. Семь из них нашли, местоположение остальных до сих пор не известно. Один был найден погибшим в минувшие выходные в Братском районе. Ежегодно во время сборов орехов, ягод, грибов, черемши и трав в Иркутской области теряется от 30 до 50 человек. Чаще это опытные сборщики в возрасте от 60 до 85 лет, но бывают случаи, когда теряются люди среднего возраста.



