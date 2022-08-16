В Иркутском госпитале ветеранов выделили 185 мест для лечения пациентов с ковидом
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В Иркутском госпитале ветеранов выделили 185 мест для лечения пациентов с ковидом

В Иркутском госпитале ветеранов выделили 185 мест для лечения пациентов с ковидом

В больницах Иркутской области разворачивают дополнительные места для лечения пациентов с COVID-19. В Иркутском госпитале ветеранов с 15 августа под это переведены 185 коек. Всего в стационарах региона действуют около 900 коек, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Госпитализировано с коронавирусом более пятисот человек. Почти три тысячи жителей региона лечатся амбулаторно.

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По материалам: irk

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