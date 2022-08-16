В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество
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В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество

В ЛНР выплатят по 100 тысяч рублей потерявшим имущество

Жители Луганской народной республики, потерявшие имущество первой необходимости из-за боевых действий, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Постановление об этом подписано в правительстве ЛНР.

Согласно документу, право на деньги в связи с утратой имущества имеют люди, зарегистрированные и постоянно проживающие в квартире или частном доме. Помощь предоставляется в размере 100 000 российских рублей на одно домохозяйство и распространяется на пострадавших, которые получали ущерб начиная с 19 февраля 2022 года.

К имуществу первой необходимости при этом относят предметы для хранения и приготовления пищи, столы и стулья, кровати, телевизоры и радиоприемники, насосы для подачи воды, водонагреватели, отопительные котлы и переносные печи. 

Подать заявление на выплату могут лица, зарегистрированные и проживающие помещении, «совместно обеспечивающие себя продуктами питания и другими необходимыми средствами к существованию, объединяя полностью или частично свои доходы». Специальная комиссия в течение 10 рабочих дней со дня обращения обследует жилье  и составит заключение, и в течение  5 дней от даты обследования принимается решение  о выплате.

Финансовое обеспечение расходов ведется за счет средств госбюджета Луганской Народной Республики.


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По материалам: pnp.ru

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