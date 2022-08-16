В МИД заявили об отсутствии оснований для снятия санкций с талибов
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В МИД заявили об отсутствии оснований для снятия санкций с талибов

В МИД заявили об отсутствии оснований для снятия санкций с талибовКабулов заявил, что пока нет оснований обсуждать в Совбезе ООН снятие санкций с талибов

На данный момент нет оснований обсуждать в Совете безопасности ООН вопрос снятия санкций с радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об их отсутствии заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что США и их союзники постоянно шантажируют боевиков вопросом снятия ограничений. Он добавил, что талибам хочется официального признания, так как это «морально и политически приятно». «Но для этого, чтобы Россия или Китай просто поставили этот вопрос, талибам надо обеспечить инклюзивное этнополитическое руководство. Без этого — у нас нет оснований», — уточнил Кабулов.

Дипломат добавил, что в отличие от лицемеров с Запада Москва не выносит на первый план опрос женского образования. По его словам, когда в Афганистане будет оно и будет принимать нормальные решения, в том числе в отношении доступа к учебе и работе для женщин. «Поэтому мы начинаем с главного, из которого будет вытекать решение других проблем — нужно стабильное, предсказуемое, твердое руководство», — заключил Кабулов.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал о принципах работы с «Талибаном». Как отметил глава дипмиссии, талибы — это «реальность, от которой не уйти». По его словам, Москва работаем с ними там, где это отвечает ее интересам и требуется для решения задач.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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