В Москве тестируют электросамокаты с автопилотом
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В Москве тестируют электросамокаты с автопилотом

В Москве тестируют электросамокаты с автопилотом. Такая модель оборудована камерой и технологией компьютерного зрения. У самоката есть режим полуавтоматического автопилота: им может дистанционно управлять диспетчер, чтобы переместить в нужное место - например, на парковку или в пункт обслуживания для замены аккумулятора. А еще он самостоятельно умеет распознавать препятствия и объезжать их. Тестированием технологии занимается компания "Юрент"
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По материалам: триникси

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