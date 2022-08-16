В Москве тестируют электросамокаты с автопилотом

Вадим Карасев

В Москве тестируют электросамокаты с автопилотом. Такая модель оборудована камерой и технологией компьютерного зрения. У самоката есть режим полуавтоматического автопилота: им может дистанционно управлять диспетчер, чтобы переместить в нужное место - например, на парковку или в пункт обслуживания для замены аккумулятора. А еще он самостоятельно умеет распознавать препятствия и объезжать их. Тестированием технологии занимается компания "Юрент"