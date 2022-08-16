В Польше усомнились в заявлении властей о достаточных запасах газа

Вадим Карасев

Onet.pl: запасы газа в Польше закончатся в декабре

Польский интернет портал Onet.pl подверг сомнению заявления властей о том, что у страны достаточно запасов газа. По мнению автора материала Радослава Омахеля (Radoslaw Omachel), топливо закончится уже в декабре.

Журналист отметил, что жители Польши рассчитывали обойтись без российского газа, поскольку считали, что газопровод Baltic Pipe способен заместить объемы Газпрома в 10 миллиардов кубометров газа. Однако предстоящей зимой Baltic Pipe будет работать лишь в половину своей мощности. Кроме того, надежды на других поставщиков тоже нет, считает Омахель. Он пояснил, что Норвегия не собирается наращивать добычу газа, а Дания начнет поставки только через полтора года.

Омахель также напомнил, что Варшава отвергла план Еврокомиссии по совместной борьбе с газовым кризисом и заявила, что не будет экономить свой газ и делиться им. При этом он подчеркнул, что даже если Польша захочет восстановить недостающие запасы, она не сможет этого сделать, поскольку желающих уже очень много, и они собрались в длинную очередь.

Ранее польский концерн ORLEN заявил о возможном трехкратном росте цен на газ по итогам 2022 года. Кроме того, в 2,6 раза подорожает электроэнергия. Концерн отметил, что обстановка на газовом рынке ухудшилась из-за «политики России и ограничения поставок сырья с восточного направления через [трубопровод] "Северный поток"».