В России с 25 августа стартует осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка
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В России с 25 августа стартует осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка

В России с 25 августа стартует осеннее окно продаж по программе туристического кешбэка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил даты старта нового этапа продажи туров с кешбэком. Продажи начнутся в ночь на 25 августа и продлятся до 10 сентября включительно. Отправиться в путешествие можно будет с 1 октября и до 25 декабря, в круиз – с 1 сентября и до окончания навигации, сообщается на сайте Ростуризма.

В программе есть изменения: теперь участие принимают поездки от трех ночей, вводится повышенный кешбэк на поездки в регионы Дальнего Востока. Туристы, которые купят проживание в отелях на Дальнем Востоке у партнеров программы, смогут получить обратно 20% от стоимости, в максимуме 40 тысяч рублей. Для остальных регионов условия прежние – возврат составит 20%, максимально – 20 тысяч рублей. Участвуют все регионы страны, а оплатить поездку или гостиницу нужно картой МИР.

Отмечается, что если запланированная на кешбэк сумма будет выбрана туристами раньше завершения окна продаж, программа будет остановлена досрочно. На осенний этап программы в этом году выделено три миллиарда рублей. Купить туры или проживание с кешбэком смогут не менее 600 тысяч человек.

Программу туристического кешбэка запустили в 2020 году. За время действия ей воспользовались 4,3 миллиона человек, из них более 2,2 миллиона человек – в этом году. Суммарно россияне приобрели туров за все время действия программы на более чем 81 миллиард рублей. В виде кешбэка суммарно за все время туристам вернулось 15,5 миллиарда рублей.

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По материалам: irk

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