В России стартовал проект "От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности"

Вадим Карасев

Молодых ученых и педагогов приглашают поучаствовать во Всероссийской просветительской экспедиции "От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности".

Прием заявок стартовал 15 августа. Просветительская экспедиция "От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности" приурочена к 20-летию Всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". Экспедиция реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

В рамках Всероссийской просветительской экспедиции "От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности" отобранные на основе конкурса молодые ученые – педагоги, историки, психологи, культурологи, этнографы, политологи, филологи, социологи, журналисты и другие специалисты в сфере гуманитарных и социальных наук – в составе межрегиональной научно-исследовательской проектной группы отправятся к лучшим педагогам из всех регионов России, чтобы собрать их уникальные авторские практики, методики и технологии формирования гражданской идентичности подрастающего поколения. Педагоги-носители практик также будут отобраны на основе конкурса.

Главным итогом экспедиции станет издание "Живой педагогической энциклопедии", в которой будут собраны все лучшие педагогические практики, технологии и методики формирования общероссийской гражданской идентичности у подрастающего поколения, а также истории успеха педагогов со всей страны.

Подать заявку на участие в конкурсах, а также подробнее ознакомиться с проектом можно на сайте Всероссийской просветительской экспедиции "От Учителя к Ученому. Дорогами гражданственности".