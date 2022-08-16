В России задумали ужесточить правила переводов денег

Вадим Карасев

«Ъ»: Росфинмониторинг предложил ограничить переводы без открытия счета до 60 тысяч рублей

В России задумали ужесточить правила движения денег с помощью системы переводов без открытия счета. При упрощенной идентификации Росфинмониторинг предложил ограничить сумму показателем в 60 тысяч рублей. Представители рынка сочли инициативу слишком жесткой, выдвигая другой предел переводов — 600 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».

В проекте Росфинмониторинга есть и послабления: в частности, при переводе до 100 тысяч рублей физическим лицам позволят не указывать прописку. В Центробанке подтвердили, что предложение получили, и отметили, что «инициатива прорабатывается». Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков признался, что не понимает, «откуда и зачем появился такой закон».

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД) признала необходимость установления лимита на операции без открытия счета. «Тем не менее, на наш взгляд, введение столь низкого порога для перевода денежных средств без открытия банковского счета не вполне оправдано»,— подчеркнули в документе.

Глава АЭД Виктор Достов назвал порог в 600 тысяч рублей наиболее оптимальным решением для установления потолка перевода без открытия счета после упрощенной идентификации. По его мнению, подобная мера поможет сохранить финансовую доступность для россиян без необходимости проходить идентификацию с явкой в офис кредитной организации.