В Совбезе России отреагировали на провокации Киева на атомных объектах

Вадим Карасев

В Совбезе России заявили о глобальной угрозе провокаций Киева на атомных объектах

Провокации киевских властей на атомных объектах, проводящиеся с попустительства Запада, несут угрозу глобальной безопасности. Такую тему подняли в разговоре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович, передает РИА Новости.

«Обсуждены ключевые вопросы обеспечения безопасности в условиях агрессивной политики НАТО и развязанной странами Запада гибридной войны против России и Белоруссии», — говорится в сообщении аппарата российского Совбеза.

Также коллеги обменялись мнениями по ситуации на Украине, в частности затронув тему провокаций Киева в отношении атомных объектов.

Вооруженные силы Украины несколько раз обстреливали район Запорожской АЭС. Об очередной атаке сообщили в администрации Энергодара 15 августа, уточнив, что огонь ведется с правого берега Днепра.