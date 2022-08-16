«ВКонтакте» запустила новую технологию
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«ВКонтакте» запустила новую технологию

«ВКонтакте» запустила новую технологиюНовая технология в «VK Мессенджере» автоматически переводит сообщения на разные языки

«ВКонтакте» запустила новую технологию — моментальный автоматический перевод текста в чатах на разные языки. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сообщения в приложениях соцсети и «VK Мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и наоборот (количество языков будет постепенно увеличиваться). Чтобы перевести текст, достаточно вызвать вспомогательное меню нажатием на нужное сообщение и выбрать «Перевести». Кроме того, текст можно прослушать — например, чтобы узнать, как именно звучат слова и фразы на другом языке.

Отмечается, что перевод начинается только по желанию пользователя и осуществляется исключительно с помощью собственных технологий и инструментов «ВКонтакте», без участия стороннего оборудования или программных решений. Надежность перевода и определения языка обеспечивает нейросетевая модель, которая обучена на открытых данных и способна учитывать особенности лексики и манеру общения пользователей, представляющих разные регионы, сферы деятельности и интересы.

«Моментальные переводы с помощью технологий машинного обучения раскроют новые возможности, чтобы знакомиться с людьми из разных стран, изучать новые языки и находить близких по духу людей, вне зависимости от языка, на котором они общаются. Инвестируя время и знания команды "ВКонтакте" в технологии машинного обучения, мы создаем все больше полезных возможностей для общения в онлайне и убираем барьеры для захватывающей и плодотворной коммуникации», — заметил технический директор «ВКонтакте» Александр Тоболь.

Предполагается, что новая функция поможет пользователям избавиться от языкового барьера при общении — чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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