Власти Кореи изучат роль банков в арбитраже «кимчи-премии» на $6,5 млрд

В июле FSS начала расследование предполагаемого содействия местных банков зарубежным переводам на криптобиржи в объеме $6,5 млрд, которые ассоциировались с «кимчи-премией». Об этом пишет Cointelegraph.

Регулятор изучит деятельность финансовых организаций в период с января 2021 по июнь 2022 года на предмет вывода капитала из страны и отмывания денег.

Ранее СМИ сообщили, что речь идет о крупнейших банках страны — Woori Bank и Shinhan Bank. Отчеты организаций показали, что большую часть переводов инициировали с локальных криптобирж на различные счета корейских компаний. Некоторых участников этих схем арестовали.

В издании не исключили, что в ходе расследования обнаружится больший масштаб злоупотреблений. Ожидается, что проверку деятельности Woori Bank и Shinhan Bank завершат 19 августа. Финансовым организациям грозят штрафы.

«Мы серьезно относимся к валютным операциям, санкции неизбежны», — заявил Ли Бок Хен, глава FSS.

Благодаря «кимчи-премии», когда биткоин в Южной Корее продается по более высокой цене по отношению к рыночной, можно извлечь прибыль из сложившихся расхождений. Однако сложности создает запрет на открытие счетов на местных криптобиржах для иностранных граждан.

Согласно CryptoQuant, к настоящему моменту размер "кимчи-премии" сократился до 3,4% с 20%, которые наблюдались в апреле.

16 августа журналист Колин Ву со ссылкой на Chosun biz сообщил что правительство Южной Кореи провело расследование в отношении незарегистрированных зарубежных бирж, включая MEXC, Phemex, Kucoin, Bitrue, Poloniex, CoinEx и ряда других. Местная платформа Bithumb заявила, что ограничит депозиты и снятие средств с некоторых бирж из этого списка.

