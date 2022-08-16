Здоровье Анастасии Заворотнюк
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Здоровье Анастасии Заворотнюк

Здоровье Анастасии Заворотнюк

Уже около 3 лет звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга 4 стадии. На днях появились слухи о том, что актрисе стало хуже. Состояние матери поспешила прокомментировать ее дочь Анна.

Родные актрисы стараются не распространяться о состоянии здоровья Анастасии. Ее супруг Петр Чернышев хранит молчание, как и сын. Только от старшей дочери поклонники узнают хоть толику информации о том, как чувствует себя их любимая артистка, но и она многого не рассказывает.

Так, на последние слухи об ухудшении здоровья мамы, Анна так же была краткой. Она не сообщила, правда это или всего лишь очередные домыслы, а также не дала никакой конкретики. Но по словам Анны стало понятно, что в семье действительно произошло нечто страшное, и все очень переживают за самочувствие Анастасии, молясь об ее здоровье.

«Болезнь очень серьезная. Понимаю, что многих это интересует, но тут боишься даже дышать в эту сторону, не то что говорить и рассказывать». – делится Анна Заворотнюк. - «Для всех нас это боль. Мы в нее верим, она самая сильная».


«Очень хочется верить в чудо…», «Чудес не бывает, но умирать никто не хочет. Главное сейчас поддержка и желание жить. Дай Бог и нашей красавице пожить подольше!», «Исход болезни всем ясен, компресс из денег тут не поможет… Но все равно, живи Настя!», - оставляют пользователи свои комментарии под данной новостью в сети.


Напомним, что последнее время супруг Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев не выходит на лед и отказывается от выгодных контрактов. Многие связывают это именно с ухудшением самочувствия женщины. Сам Петр информации вообще никак не комментирует.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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