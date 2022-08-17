16 потрясающих фигур из песка, которые легко разрушить, но вот построить практически нереально

С самого детства у нас появляется любовь к поделкам из песка — куличики в песочнице или старательно построенные песочные замки на берегу моря. Но у кого-то этот огонёк потухает с возрастом, а у кого-то наоборот превращается в настоящее пламя, и творения из песка становятся главным делом всей жизни.

Скульпторы-кудесники зачастую творят удивительные вещи из самых разных материалов. Так, к примеру, обычный рассыпчатый песок в умелых руках креативного человека превращается в самые настоящие сказочные замки, реалистичные фигуры и невообразимые сооружения. Только вот, к сожалению, эти шедевры недолговечны, поэтому скорее бегите смотреть нашу новую подборку скульптур из песка, пока их не смыло первой волной.

Воплощение зла, Дания

Замок как из сказки

Скульптура из песка, которая позволяет заглянуть, что у неё творится в голове

Мозг этой фигуры из песка показан в виде запутанного лабиринта. Впрочем, так оно есть и на самом деле. Наш мозг с тысячью извилинами напоминает своеобразный лабиринт, по которому бродят самые гениальные мысли.

Победитель 2019 года на фестивале песчаных скульптур Texas SandFest

Носорог, состоящей из шурупчиков и винтиков

Жертва в пасти дракона

Невероятная скульптура Бэтмена и Джокера

Моя лучшая половинка.

Фантастическая работа скульптора Тосихико Хосака

Ещё одна работа Тосихико Хосака

Детальность работ этого скульптора поражает! Каждая мелочь любой его фигуры не была упущена мастером.

Своеобразный замок из песка

Восстание динозавров

Ктулху

Ктулху — вымышленное морское чудовище, которое спит на дне Тихого океана. Внешний вид этого чудовища напоминает местами осьминога, человека и дракона. Впервые был упомянут в рассказе Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху» (1928).

Фантастический замок высотой почти 22 метра

Мощь этой фигуры из песка передаётся в каждой её детали

Сюрреалистическая и слегка пугающая скульптура из песка

Сюрреалистические работы всегда заставляют нас призадуматься, как такое вообще возможно сделать. Например, здесь можно посмотреть, как один фотограф из Португалии с помощью обычного предмета делает кадры, которые словно были запечатлены в другом мире.

Победитель конкурса песчаных скульптур 2022, Парксвилл