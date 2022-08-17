17 сюрреалистических фотографий от португальца, который знает, как обычный предмет может изменить весь кадр
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17 сюрреалистических фотографий от португальца, который знает, как обычный предмет может изменить весь кадр

17 сюрреалистических фотографий от португальца, который знает, как обычный предмет может изменить весь кадр

Некоторых фотографов поистине можно считать настоящими волшебниками. Так, к примеру, португалец Хьюго Суиссас в очередной раз подтверждает это своими сюрреалистическими работами. Талантливый фотограф умело использует подручные материалы, которые при правильном ракурсе творят настоящие чудеса на снимке. С помощью своей креативности Хьюго Суиссас создаёт волшебный мир, в которой легко влюбиться, взглянув лишь на один его кадр.

Современный цветок

Самые лучшие моменты в своей карьере Хьюго Суиссас считает дни, когда к нему приходят гениальные идеи новых фотографий, которые он до этого нигде не встречал. Если же фотограф загорается этой идеей, то он не успокоиться, пока не воплотит её в жизнь.

Чтобы ваша улыбка сияла

Самое важное для меня — это не стиль, а воплощение в жизнь пришедших мне в голову идей.

Разрезаем небесное полотно

Не кольцо, а Луврцо

От такого бриллиантика точно не отказалась бы любая девушка!

Натёртый сыр Пармезан

Заворачиваем в фольгу

Хьюго Суиссас начал заниматься фотографией благодаря своему другу, профессиональному фотографу, который открыл ему этот мир, где креативности нет границ. Тогда ещё Хьюго не представлял, что из фотографа-любителя он превратится в настоящего профессионала своего дела.

Огуречная башня

Точим свою креативность

По мнению фотографа, искусство умеет творить чудеса, а творчество может помочь преодолеть многие трудности в нашем мире.

Шах и мат

Покатаемся на роликах при свете ночных фонарей города?

Книгатектрура

Ходячее дерево с милыми ножками

Особый свет

Самый большой замок из песка

Дамская сумочка

Яблоко, которое невозможно очистить до конца

Кожура от яблока кажется такой же бесконечной, как и винтовые лестницы, которые готовы вскружить голову своей бесконечной красотой кому угодно!

Лучший подарочек

Правильный ракурс обыденных вещей, которые как нельзя кстати дополняют кадр — главная черта фотографий Хьюго Суиссаса, который из ничего создаёт целую фантастику. А люди любят сказочные миры, поэтому они активно поддерживают его творчество на странице в Инстаграме*, где он радостно делится своими работами.

* деятельность организаций на территории РФ запрещена.

# Интересное
По материалам: twizz

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