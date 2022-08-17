17 сюрреалистических фотографий от португальца, который знает, как обычный предмет может изменить весь кадр

Некоторых фотографов поистине можно считать настоящими волшебниками. Так, к примеру, португалец Хьюго Суиссас в очередной раз подтверждает это своими сюрреалистическими работами. Талантливый фотограф умело использует подручные материалы, которые при правильном ракурсе творят настоящие чудеса на снимке. С помощью своей креативности Хьюго Суиссас создаёт волшебный мир, в которой легко влюбиться, взглянув лишь на один его кадр.

Современный цветок

Самые лучшие моменты в своей карьере Хьюго Суиссас считает дни, когда к нему приходят гениальные идеи новых фотографий, которые он до этого нигде не встречал. Если же фотограф загорается этой идеей, то он не успокоиться, пока не воплотит её в жизнь.

Чтобы ваша улыбка сияла

Самое важное для меня — это не стиль, а воплощение в жизнь пришедших мне в голову идей.

Разрезаем небесное полотно

Не кольцо, а Луврцо

От такого бриллиантика точно не отказалась бы любая девушка!

Натёртый сыр Пармезан

Заворачиваем в фольгу

Хьюго Суиссас начал заниматься фотографией благодаря своему другу, профессиональному фотографу, который открыл ему этот мир, где креативности нет границ. Тогда ещё Хьюго не представлял, что из фотографа-любителя он превратится в настоящего профессионала своего дела.

Огуречная башня

Точим свою креативность

По мнению фотографа, искусство умеет творить чудеса, а творчество может помочь преодолеть многие трудности в нашем мире.

Шах и мат

Покатаемся на роликах при свете ночных фонарей города?

Книгатектрура

Ходячее дерево с милыми ножками

Особый свет

Самый большой замок из песка

Дамская сумочка

Яблоко, которое невозможно очистить до конца

Кожура от яблока кажется такой же бесконечной, как и винтовые лестницы, которые готовы вскружить голову своей бесконечной красотой кому угодно!

Лучший подарочек

Правильный ракурс обыденных вещей, которые как нельзя кстати дополняют кадр — главная черта фотографий Хьюго Суиссаса, который из ничего создаёт целую фантастику. А люди любят сказочные миры, поэтому они активно поддерживают его творчество на странице в Инстаграме*, где он радостно делится своими работами.

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