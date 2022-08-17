19 крутейших снимков знаменитого фотоконкурса iPhone Photography Awards, ставших победителями 2022 года

На днях были объявлены победители пятнадцатой ежегодной премии iPhone Photography Awards 2022. Среди тысяч заявок со всего мира были выбраны лучшие снимки в 17 категориях, не считая фотографий-победителей. Как отмечают члены жюри, в этом году многие снимки несут в себе красоту мира через призму изоляции. Похоже, что годы пандемии наложили свой след на каждого человека в мире, что ярко отражается в творчестве.

Фотограф года, 3 место: «Потрачено»

Фотограф года, 2 место: «Девушка со скрипкой»

Фотограф года, 1 место: «Антисоциальное дистанцирование»

Гран-при: «Ребёнок из Мосула»

Далее мы покажем вам работы фотографов, занявших первые места в различных конкурсных категориях.

Категория «Абстракция»: «Клетка для птиц»

Категория «Животные»: «Коровы»

Категория «Архитектура»: «Тени истории»

Категория «Дети»: без названия

Этот год, как собственно и любые другие года, богат на разнообразные фотоконкурсы. Например, очень ярким и динамичным нам показался конкурс спортивной фотографии.

Категория «Городская жизнь»: «Над эстакадой»

Категория «Окружающая среда»: «Сахарная вата»

Категория «Пейзаж»: «Туман на пути»





Категория «Образ жизни»: «Окунись в море»

Категория «Природа»: «Лось в Аспене»

Не менее занимательным, а главное весёлым и многими любимым можно назвать конкурс, где во всей своей забавной красе раскрываются представители фауны.

Категория «Другое»: без названия

Категория «Люди»: «Купальники»

Категория «Портрет»: без названия

Категория «Натюрморт»: «Пробуждение в гостиничном номере»

Категория «Путешествие»: без названия

Категория «Закат»: «Летающий в огне»

При таком огромном количестве конкурсных заявок мы даже не представляем, как членам жюри удалось выбрать лучших из лучших. Но определённо точно они постарались на славу!