19 тревожных фотографий, которые наглядно покажут, что такое мегалофобия — боязнь крупных объектов
Страх — естественное для человека чувство, которое позволило ему выжить и стать лучше. К сожалению, многие боязни, оставшиеся с прошлого, перекочевали в современную жизнь. Одной из таких фобий является мегалофобия — это боязнь больших предметов, объектов и даже существ. Человек, страдающий этой проблемой, чувствует себя неспокойно, когда смотрит, например, на небоскрёбы, круизные лайнеры, самолёты, статуи. Ему тяжело на них даже смотреть, не говоря уже о том, чтобы подойти поближе.
Появление таких ощущений не редкость. Ведь многие из нас понимают, что мы просто песчинки в этом огромном мире. Посмотрите фото, представленные ниже, и расскажите в комментариях, какие чувства они у вас вызывают?
Прошлись бы по такой огромной дамбе?
Кит и человек
В среднем синий кит имеет длину около 30 метров, а его вес может достигать более 150 тонн.
Лодка под мостом
Большой грузовик
А теперь представьте, каким был Титаник
Грозовые тучи над пляжем
Двигатель, разработанный для Boeing 777. Массивная штучка
Нефтяная платформа в море
Макет стадиона, способного вместить миллион зрителей
Статуя возле пещеры Бату, Малайзия
А вы видели двигатель больше?
Человек кажется лилипутом рядом с таким деревом
Посетил Национальный парк «Секвойя» в 2019 году. Пока не окажешься там, не осознаешь размеров этих деревьев.
Сланцевые пещеры
Извержение вулкана Сент-Хеленс, штат Вашингтон
Скульптура Леди Севера
Американский ландшафтный дизайнер и скульптор Чарльз Дженкс сделал самое большое скульптурное изображение человека на планете. Для проекта он использовал камни, пустую горную породу, а также шлак с шахты.
Вот это аттракцион! Там находятся люди!
Сложно представить, каким гигантским этот камень выглядит вживую, а не на фото
Куммакиви — это валун весом 500 тонн в Финляндии, который вот уже 11 тысяч лет балансирует на вершине другой скалы.
Машина для добычи лигнита или бурого угля
Здесь вы можете посмотреть фото, благодаря которым вы поймёте, что такое талассофобия — боязнь глубокой воды.