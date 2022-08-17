19 тревожных фотографий, которые наглядно покажут, что такое мегалофобия — боязнь крупных объектов
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19 тревожных фотографий, которые наглядно покажут, что такое мегалофобия — боязнь крупных объектов

19 тревожных фотографий, которые наглядно покажут, что такое мегалофобия — боязнь крупных объектов

Страх — естественное для человека чувство, которое позволило ему выжить и стать лучше. К сожалению, многие боязни, оставшиеся с прошлого, перекочевали в современную жизнь. Одной из таких фобий является мегалофобия — это боязнь больших предметов, объектов и даже существ. Человек, страдающий этой проблемой, чувствует себя неспокойно, когда смотрит, например, на небоскрёбы, круизные лайнеры, самолёты, статуи. Ему тяжело на них даже смотреть, не говоря уже о том, чтобы подойти поближе.

Появление таких ощущений не редкость. Ведь многие из нас понимают, что мы просто песчинки в этом огромном мире. Посмотрите фото, представленные ниже, и расскажите в комментариях, какие чувства они у вас вызывают?

Прошлись бы по такой огромной дамбе?

Кит и человек

В среднем синий кит имеет длину около 30 метров, а его вес может достигать более 150 тонн.

Лодка под мостом

Большой грузовик

А теперь представьте, каким был Титаник

Грозовые тучи над пляжем

Двигатель, разработанный для Boeing 777. Массивная штучка

Нефтяная платформа в море

Макет стадиона, способного вместить миллион зрителей

Статуя возле пещеры Бату, Малайзия

А вы видели двигатель больше?

Человек кажется лилипутом рядом с таким деревом

Посетил Национальный парк «Секвойя» в 2019 году. Пока не окажешься там, не осознаешь размеров этих деревьев.

Сланцевые пещеры

Извержение вулкана Сент-Хеленс, штат Вашингтон

Скульптура Леди Севера

Американский ландшафтный дизайнер и скульптор Чарльз Дженкс сделал самое большое скульптурное изображение человека на планете. Для проекта он использовал камни, пустую горную породу, а также шлак с шахты.

Вот это аттракцион! Там находятся люди!

Сложно представить, каким гигантским этот камень выглядит вживую, а не на фото

Куммакиви — это валун весом 500 тонн в Финляндии, который вот уже 11 тысяч лет балансирует на вершине другой скалы.

Машина для добычи лигнита или бурого угля

Здесь вы можете посмотреть фото, благодаря которым вы поймёте, что такое талассофобия — боязнь глубокой воды.

# Интересное
По материалам: twizz

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