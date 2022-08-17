2022-й в кино: Как этот год был показан в фильмах прошлого, создатели которых пытались предсказать будущее

Мы продолжаем нашу ежегодную рубрику о том, как фильмы прошлого, чаще всего фантастические, показывали жизнь и события того года, в котором мы живём сейчас. Давайте посмотрим, насколько близки к истине оказались кинопредсказания сценаристов, режиссёров и, например, костюмеров, создававших фильмы, действия которых якобы происходят в 2022 году.

Сейчас-то мы привыкли к этому, но вспомните, насколько нереальным ещё совсем недавно казалось будущее, которое скрывается за страшным числом 2020. А уж каково было это воображать, когда на дворе простирались 1970-е!

Естественно представители киноиндустрии и фантасты прошлого с радостью выдумывали удивительные события, которые должны произойти к 2022 году. Тут и освоение космоса, и гибель человечества, и вторжение инопланетян, и всевозможные вариации экологических проблем.

Да, такова уж суть искусства, посвящённого будущему — добрых предсказаний в фильмах о 2022 почти нет. Можно сказать, что все фильмы в нашем списке являются антиутопиями.

Судная ночь (2013)

Universal Pictures

Вот мы и добрались до того самого фантастического будущего, когда в США уже вовсю проводится ежегодная «Судная ночь».

По сюжету фильма, в стране до минимума уменьшились показатели безработицы, бедности и преступности, однако 21 марта каждого года с 7 вечера до 7 утра все преступления, включая убийства, становятся легальными. Такая мера введена, чтобы горожане могли выпустить пар. Ни скорая, ни полиция в «Судную ночь» не работают.

Показанная в фильме «ночь чистки» происходит как раз в 2022 году.

Бегущий во времени (1993)

North American Pictures

6 октября 2022 год Земля подвергается инопланетной атаке. Главный герой, капитан военной космической станции, успевает покинуть место боя, неожиданно для самого себя отправившись на 30 лет назад. Там, в начале 1990-х, он попытается не дать некоему злодею стать президентом Земли (такая вот должность), ведь тот планирует предать свою планету, отдав победу пришельцам.

Кстати, ели вы гадали, где снимался Марк Хэмилл между появлениями в фильмах первой трилогии «Звёздных войн» и в продолжении 2017 года, то ответ — вот в таких фильмах с оценкой 4.4 на IMDb. Здесь он сыграл главную роль, жаль только световой меч ему на этот раз не выдали.

Зелёный сойлент (1973)

Мetro-Goldwyn-Mayer

Самый давний фильм про 2022 год в списке.

По сюжету, к началу 20-х годов 21 века Земля оказывается загрязнена (из-за чего исчезает множество видов флоры и фауны) и сильно перенаселена — в одном только Нью-Йорке, где происходят события, живёт более 40 миллионов человек. Подавляющее число горожан составляют бедняки. Работающая же часть населения выживает благодаря продукции компании «Сойлент», которая выпускает рацион Зелёный Сойлент — самый совершенный продукт питания в сложившихся условиях.

Разумеется, самая важная корпорация на планете имеет свои скелеты в шкафу, которые обнаруживает детектив полиции, расследующий убийство одного из членов правления «Сойлента».

Убийство онлайн (2021)

Vertical Entertainment

Триллер про недалёкое будущее, чьё создание было навеяно пандемией коронавируса. Такие фильмы уже успели снять и выпустить.

Осень 2022 года. Массовая паника жителей Лос-Анджелеса из-за неутихающей пандемии превращает город в полицейское государство. На фоне личной трагедии героев фильма (эффект неких наркотиков вынудил их нарушить строжайший комендантский час) сообщается, что в мире за сутки от ковида умерло 2 миллиона человек, а Великобритания стала уже седьмым крупным государством, которое практически прекратило своё существование.

Мрачная современная антиутопия с очень низким зрительским рейтингом.

Тёмная сторона Луны (1990)

Trimark Pictures

2022 год. Ремонтный космический корабль получает сигналы с тёмной стороны Луны, где члены экипажа обнаруживают дрейфующий шаттл НАСА «Дискавери» (хотя НАСА уже 30 лет как не существует). Состыковавшись с шаттлом, космонавты проникают в «Дискавери», где сталкиваются с мистическим злом. До того, как подвергнуться атаке, герои обнаруживают, что шаттл пропал в 1992 году в Бермудском треугольнике, и что это ровно 666-й объект, который постигла такая участь.

Геошторм (2017)

Warner Bros.

К 2019 году по Земле прокатывается серия разрушительных стихийных бедствий, спровоцированных глобальным потеплением. Чтобы справиться с угрозой, учёное сообщество планеты решает соорудить сеть орбитальных спутников, которые должны будут защитить планету от всех катаклизмов, контролируя и корректируя погоду.

Технология начинает успешно работать, но в 2022 году в системе происходит некий сбой, и вот — надежда землян превращается в главную угрозу для всего человечества.

Гостья из космоса (1993)

PM Entertainment Group

В 2022 году четверых заключённых, приговорённых к пожизненному заключению, посылают в далёкий космос ради спасения потерянного корабля. Положительный исход миссии даст им шанс на смягчение приговора.

Попав на борт затерянного корабля, зеки и посланный с ними капитан оказываются в некоем мире виртуальной реальности, где балом правит некая Ариэль, которая способна манипулировать мужчинами, заставляя их убивать друг друга.

Среди теней (2019)

Momentum Pictures

2022 год. В мире существуют оборотни и вампиры, в том числе среди чиновников, занимающих высокие посты в европейских организациях. Убийство одного из них поручено расследовать героине Линдси Лохан, которая и сама потомок оборотней.

У фильма самый низкий зрительский рейтинг из всех в этом списке. Хотя, что уж там, подавляющее большинство перечисленных картин примечательны лишь годом происходящих в них событий.

2022 год: Цунами (2009)

Fantásticos Filmes

Тайский фильм, идеально отражающий главную суть своим названием. Естественно, жуткие стихийные события обрушились на землян именно в 2022 году. Причём самые разнообразные — от землетрясений до снежных бурь. Таиланду вот досталось цунами.

Побег невозможен (1994)

Columbia TriStar Film Distributors International

К 2022 году человечеством была создана идеальная тюрьма. Она представляет собой целый остров под названием Абсолом, куда отправляют заключённых, которые практически предоставлены там сами себе. Побег оттуда на Большую землю считается невозможным.

Заключённые на острове делятся на потерявших какой-либо человеческий облик бандитов и тех, кто старается (насколько это возможно) жить как цивилизованные люди. И в этом противостоянии явно должен быть победитель. Печально лишь то, что начальник тюрьмы занимает сторону первых.

Война будущего (2021)

Amazon Studios

В декабре 2022 года прямо во время финала Чемпионата мира по футболу в Катаре (между Бразилией и Шотландией, что уже подчёркивает фантастичность фильма) на поле образуется портал, из которого появляются футуристичные солдаты. Они сообщают, что прибыли из будущего. Оказывается, в 2051 году земляне будут проигрывать войну с инопланетными монстрами.

Чтобы переломить ход противостояния, жителями будущего было принято решение призвать на войну солдат из прошлого. Благо, в 2051 году появилась возможность путешествовать во времени. Призыв проводится только среди тех жителей 2022 года, которые не доживут до 2051.

Такие дела! Если вам интересна эта тема, посмотрите наш пост про то, как в кино был показан 2021 год. Там тоже много любопытных «предсказаний» и пересечений.