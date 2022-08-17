55-летняя Рената Литвинова похвасталась идеальной фигурой, опубликовав фото в бикини

Вадим Карасев

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова поразила поклонников своей красотой. Заслуженная артистка РФ продемонстрировала, как может выглядеть женщина в 55 лет.

Знаменитость опубликовала фото в купальнике черного цвета, позируя на пляже на фоне голубого моря.

55-летняя Рената Литвинова похвасталась идеальной фигурой фото в бикини

"Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения", - подписала снимок артистка.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее стройной фигуры - и действительно, сложно поверить, что это тело 55-летней женщины.

При этом многие отметили, что в Ренате Литвиновой действительно не осталось больше чего-либо, что можно было бы улучшить,

"Рената, мне кажется, природа подарила вам хорошее здоровье, не гневите небо. Вы красотка", "Вас какая-то часть тела не устраивает? Объективно все отлично", "Когда человек хорошеет и внешне, и внутренне, и творчески, таких мыслей, думаю, не должно появляться... Они будут отвлекать от креатива", - пишут фанаты знаменитости.

55-летняя Рената ЛитвиноваЛитвинова заявила о желании вернуться в Россию

Рената Литвинова после начала СВО покинула Россию, отправившись вместе с Земфирой в Париж, где проживает учащаяся на дизайнера дочь актрисы.

Недавно подписчики спросили артистку, хотела бы она вернуться в Россию. "Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться", — ответила знаменитость, еще весной признававшаяся, что скучает по оставшимся в Москве близким.

Литвинова заявила о желании вернуться в Россию