55-летняя Рената Литвинова похвасталась идеальной фигурой, опубликовав фото в бикини
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55-летняя Рената Литвинова похвасталась идеальной фигурой, опубликовав фото в бикини

55-летняя Рената Литвинова похвасталась идеальной фигурой, опубликовав фото в бикини

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова поразила поклонников своей красотой. Заслуженная артистка РФ продемонстрировала, как может выглядеть женщина в 55 лет.

Знаменитость опубликовала фото в купальнике черного цвета, позируя на пляже на фоне голубого моря.


55-летняя Рената Литвинова похвасталась идеальной фигурой фото в бикини

"Меня не оставляют вопросы — что же в себе улучшить? Снова и снова масса "несмирения", - подписала снимок артистка.

Поклонники звезды пришли в восторг от ее стройной фигуры - и действительно, сложно поверить, что это тело 55-летней женщины.

При этом многие отметили, что в Ренате Литвиновой действительно не осталось больше чего-либо, что можно было бы улучшить, 

"Рената, мне кажется, природа подарила вам хорошее здоровье, не гневите небо. Вы красотка", "Вас какая-то часть тела не устраивает? Объективно все отлично", "Когда человек хорошеет и внешне, и внутренне, и творчески, таких мыслей, думаю, не должно появляться... Они будут отвлекать от креатива", - пишут фанаты знаменитости.

55-летняя Рената Литвинова
Литвинова заявила о желании вернуться в Россию

Рената Литвинова после начала СВО покинула Россию, отправившись вместе с Земфирой в Париж, где проживает учащаяся на дизайнера дочь актрисы.

Недавно подписчики спросили артистку, хотела бы она вернуться в Россию. "Что за вопрос — я не могу не хотеть вернуться", — ответила знаменитость, еще весной признававшаяся, что скучает по оставшимся в Москве близким.

Литвинова заявила о желании вернуться в Россию
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По материалам: uposters.ru

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