Аффирмации на самоисцеление и восполнение энергии
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Аффирмации на самоисцеление и восполнение энергии

Аффирмации на самоисцеление и восполнение энергии

Усталость, отсутствие энергии и проблемы со здоровьем — это проблема, с которой встречаются периодически все люди без исключения. Настало время узнать, как не допустить ее появления при помощи простых фраз.


Ранее мы рассказывали о японской методике исцеления. Она достаточно проста и эффективна. Если вы хотите оставаться в тонусе дольше, но при этом не сильно отвлекаться от дел и работы, почаще повторяйте себе фразы, описанные далее.

Почему нам нужно восполнять энергию

В течении дня мы занимаемся разными делами, но не зачастую забываем об отдыхе. Современные реалии таковы, что человек находится в постоянном движении или вынужден работать практически без отдыха. Из-за этого мы теряем всю энергию, после чего отправляемся домой или начинаем заниматься тем, что важно для нас, но сил на увлечения или домашние дела уже не остается.

Чтобы это исправить, вы можете начать пользоваться аффирмациями, которые помогут обрести силу, исцелить душу и тело, а также не допустить эмоционального и физического выгорания.

Что это за аффирмации


Сначала предлагаем ознакомиться с аффирмациями на поддержание сильного биополя. С ними расход энергии будет более эффективным. Чтобы меньше уставать на работе, повторяйте себе почаще:


«Я эффективно расходую свою жизненную энергию»;
«Я занимаюсь только теми делами, которые наиболее важны в данный момент»;
«Я успешно фокусирую внимание на самом главном»;
«Мне нравится заниматься тем, что я делаю».

Если вы больны или вас тревожит какой-то недуг, проблема, то говорите себе почаще:


«Мое тело и мой дух крепнут с каждой минутой»;
«Я могу вынести любую боль и пережить любые проблемы»;
«Боль уходит, потому что я так хочу»;
«Мое тело и мой разум свободны от всего плохого».

Когда мы чувствуем полный упадок сил и нежелание что-то делать, можно исправить это посредством использования простых аффирмаций. Говорите это себе почаще, если вы устали:


«Мои силы возвращаются ко мне»;
«Я чувствую прилив энергии»;
«Я связан/связана с центром изобилия Вселенной, который питает меня силой».
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По материалам: dailyhoro.ru

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