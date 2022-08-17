Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах
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Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах

Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах
Балерина Анастасия Волочкова в шоке от задолженности и судебных приставов. Недавно в Сети появились сведения о том, что звезда балета задолжала крупную сумму денег коммунальным службам. Якобы у артистки имеют неоплаченные квитанции. Однако звезда решила расставить все точки над «i» в вопросе о долгах. Балерина раскрыла истинное положение дел. «Никаких долгов у меня нет! Это мне должны восемь миллионов «Городской курорт Астрахань». Только не возвращают, что противозаконно!», — заявила звезда.
В доказательство своим словам бывшая прима-балерина Большого театра представила документы, подтверждающие, что ей действительно должны деньги. Причем, по этому делу уже есть судебное решение и все документы уже переданы судебным приставам, однако последние не торопятся исполнять решение, хотя для исполнения требований было положено два месяца. Она отметила, что выиграла суд в четырех инстанциях, две апелляции и две кассации, но денег так и не увидела. Анастасия возмущена тем фактом, что ее имя снова смешали с грязью из-за несуществующих долгов по коммуналке. «Уже август, а денег нет! Пристав по имени Шамиль, скорее всего, на стороне этой компании.  Может быть, поэтому никаких действий не происходит? Где мои восемь миллионов рублей?» — негодует Волочкова  «Телепрограмме.про».
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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