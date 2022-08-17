Андрей Кончаловский поздравил с днем рождения жену Юлию Высоцкую: "Ты подарила мне лучшую часть моей жизни"
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Андрей Кончаловский поздравил с днем рождения жену Юлию Высоцкую: "Ты подарила мне лучшую часть моей жизни"

Андрей Кончаловский поздравил с днем рождения жену Юлию Высоцкую: "Ты подарила мне лучшую часть моей жизни"

Андрей Кончаловский поздравил свою супругу, актрису Юлию Высоцкую, с днем рождения: 16 августа ей исполнилось 49 лет. В соцсетях 84-летний режиссер опубликовал совместное фото. Нельзя воспринимать существование любимого человека рядом как данность. Его существование — это настоящее чудо. Ты подарила мне ту лучшую часть моей жизни, когда становится понятно, ради чего живешь, ради чего дети родятся, ради чего снег идет, — подписал он фотографию.

Высоцкая отреагировала на поздравление смайлом в виде сердца. Сегодня я могу все! Хочется признаться в любви всем моим родным и близким людям. Вы — моя поддержка, мой мир. Без вас меня нет! Спасибо и ура, — также написала она в своем личном блоге.

Юлия Высоцкая — пятая жена режиссера, пара в браке уже больше 25 лет. У супругов двое детей: 23-летняя Мария (девушка серьезно пострадала в аварии, в которую попали супруги во Франции в 2013 году, и впала в кому, Кончаловские стараются избегать вопросов о состоянии дочери) и 19-летний Петр.

Также у Кончаловского есть дети от других отношений. Так, у него есть сын от первого брака с актрисой Натальей Аринбасаровой — кинорежиссер и продюсер Егор Кончаловский. У режиссера также есть дочь Александра от брака с Вивиан Годе, дочь Дарья от актрисы Ирины Бразговки и две дочери — Наталья и Елена — от телеведущей Ирины Мартыновой, на которой он женился в 1990 году.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

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