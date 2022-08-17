Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную встречу с девушкой

В полицию Ангарска обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что перевел мошенникам 238 тысяч рублей за интимную встречу с девушкой. Однако свидание так и не состоялось. Ангарчанин трижды занимал деньги у знакомых, чтобы перевести их злоумышленникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина нашел в интернете рекламу с анкетой девушки по имени Ирина. Он позвонил по указанному номеру, чтобы уточнить, возможно ли встретиться на следующий день. Ответившая на звонок девушка подтвердила информацию. На следующий день ангарчанину с этого же номера позвонил мужчина и сказал, что собранные во время прошлого звонка деньги «заблокировались». Для того, чтобы их разблокировать, он потребовал снова произвести оплату. Ангарчанин несколько раз перевел деньги на счет мошенников, после чего понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее в Усолье-Сибирском в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что перевел мошенникам 350 тысяч рублей за интимную встречу, которая так и не состоялась. Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».



