Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную встречу с девушкой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную встречу с девушкой

Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную встречу с девушкой

В полицию Ангарска обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что перевел мошенникам 238 тысяч рублей за интимную встречу с девушкой. Однако свидание так и не состоялось. Ангарчанин трижды занимал деньги у знакомых, чтобы перевести их злоумышленникам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Мужчина нашел в интернете рекламу с анкетой девушки по имени Ирина. Он позвонил по указанному номеру, чтобы уточнить, возможно ли встретиться на следующий день. Ответившая на звонок девушка подтвердила информацию. На следующий день ангарчанину с этого же номера позвонил мужчина и сказал, что собранные во время прошлого звонка деньги «заблокировались». Для того, чтобы их разблокировать, он потребовал снова произвести оплату. Ангарчанин несколько раз перевел деньги на счет мошенников, после чего понял, что его обманули, и обратился в полицию. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее в Усолье-Сибирском в полицию обратился мужчина и сообщил о том, что перевел мошенникам 350 тысяч рублей за интимную встречу, которая так и не состоялась. Следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Мадонна опубликовала фото с дня рождения сына Рокко
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь мученика Евстигния Антиохийского
Верующие христиане 18 августа 2022 года отмечают праздник в честь
Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную встречу с девушкой
Ангарчанин перевел 238 тысяч рублей мошенникам, надеясь на интимную
Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после столкновения двух галактик
Очень Большой телескоп ESO сфотографировал галактику, возникшую после
Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока — 2" из-за острой нехватки газа
Германии предрекли "позорный" запуск "Северного потока
Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань
Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного
Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации Вооруженных сил РФ
Суд признал лидера группы «ДДТ» признали виновным в дискредитации
Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS
Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum
Зои Салдана показала, как снимался "Аватар"
Зои Салдана показала, как снимался "Аватар"
Головоломка LEGO Bricktales скоро выходит на приставках Xbox, новый трейлер
Головоломка LEGO Bricktales скоро выходит на приставках Xbox, новый
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса и Lada Vesta в Иркутске
Двухлетняя девочка получила травмы в ДТП с участием пассажирского

Топ на сегодня

Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для ТНТ
Популярная юмористка рассказала о сильном страхе на съемках шоу для
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
Анна Щербакова покидает Россию и уезжает в Германию: причины
В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины
В частном доме села Нижнеилимского района нашли тела мужчины и женщины
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии Высоцкой
Кончаловский сделал невероятное признание в день рождения Юлии
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса Пратта
Брайс Даллас Ховард получила за «Мир Юрского периода» меньше Криса

Еще по теме

Иркутянин пытался оплатить встречу с девушкой и лишился 20 тысяч рублей
30-летний житель Тайшета перевел мошенникам четыре миллиона рублей
Шелеховчанин перевел лжеброкерам три миллиона рублей
В Братске машинист крана перевел псевдобанкирам 3,8 миллиона рублей