Авторы Ghostbusters: Spirits Unleashed объявили дату релиза на приставках Xbox
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Авторы Ghostbusters: Spirits Unleashed объявили дату релиза на приставках Xbox

Авторы Ghostbusters: Spirits Unleashed объявили дату релиза на приставках Xbox


Студия IllFonic объявила дату релиза игры Ghostbusters: Spirits Unleashed на всех актуальных игровых платформах: Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Проект станет доступен 18 октября 2022 года.

Напомним, что сама игра Ghostbusters: Spirits Unleashed — это ассиметричный мультиплеер в сеттинге «Охотников за привидениями». Разрабатывает игру студия, которая известна по проектам Friday the 13th: The Game и Predator: Hunting Grounds. В Ghostbusters: Spirits Unleashed команде охотников предстоит противостоять одному призраку. На старте обещают 4 вида охотников и 4 вида призраков.

Ниже можно посмотреть геймплей Ghostbusters: Spirits Unleashed, который показывали ранее.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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