Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить разум в сложной ситуации

Вадим Карасев

Тревога и негативные мысли — это то, что может нагрянуть абсолютно неожиданно. Главное для каждого из нас — уметь с этим состоянием вовремя справляться, не давая беспокойству полностью завладеть разумом и испортить день.

Каждый должен уметь быстро успокаиваться, поскольку только в таком состоянии мы можем принимать правильные решения. Беспокойство — это одна из нескольких энергетических дыр, через которые утекает наша жизненная энергия каждый день.

Примите это

В основном тревога и негатив появляются в трудные периоды, когда мы встречаем на пути какие-то проблемы. Это происходит внезапно, поэтому мы автоматически начинаем бороться с преградами, но нужно начинать не с этого. Нужно принять их и сказать себе, что проблема есть и что она в любом случае сойдет на нет. Как только человек принимает наличие проблемы, он тут же успокаивается, а это значит. что он может начать размышлять над ее решением.

Смените обстановку

Как только вы поняли, что судьба поставила вас перед очередной трудновыполнимой задачей или проблемой, попробуйте сменить обстановку. Если вы чувствуете, что начинаете выходить из себя, наполняться тревожными мыслями и негативной энергией, то всё, что вам необходимо — это на время отвлечься. Например, можно попробовать отдохнуть. Недаром говорят, что все проблемы лучше решать на холодную голову. Если вы будете совершать каике-то действия в состоянии беспокойства и нервного напряжения, то есть риск усугубить ситуацию. Вот тогда-то успокоиться будет еще сложнее.

Да, переключиться бывает крайне непросто, но это нужно сделать, чтобы побороть тревогу. Хороший способ переключить сознание — заняться чем-то приятным. Например, любимым делом, увлечением, либо взять выходной, если есть такая возможность.

Найдите того, кто вас успокоит

Очень трудно заставить себя не думать о том, что вас расстраивает, но это гораздо проще сделать другому человеку. Наверняка у вас в окружении есть человек, которому можно «поплакаться в жилетку», рассказать о проблеме, поделиться эмоциями. Если есть тот, кто умеет выслушать и дать важный совет или просто успокоить своими действиями, обращайтесь к такому человеку как можно скорее.

Не прибегайте к помощи вредных привычек

Многие люди хватаются за бутылку или сигареты, но этого делать ни в коем случае нельзя. Если есть проблема, разум должен оставаться чистым. Убежать от этого состояния не получится. Нужно принять его, как было сказано в самом первом пункте. «Заедание» проблемы или «запивание» её горячительными напитками ни к чему хорошему не приведет.

Вспоминайте что-то хорошее

У каждого из нас есть приятные воспоминания. Возможно, что-то хорошее произошло с вами прямо в этот же день .который внезапно стал источником проблем и переживаний. Просто переключитесь на что-то приятное. Вспомните, как вы познакомились с приятным человеком, либо достигли успеха в каком-то деле. Тревога постепенно уйдет, либо вам точно станет немного легче.