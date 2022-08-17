Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить разум в сложной ситуации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить разум в сложной ситуации

Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить разум в сложной ситуации

Тревога и негативные мысли — это то, что может нагрянуть абсолютно неожиданно. Главное для каждого из нас — уметь с этим состоянием вовремя справляться, не давая беспокойству полностью завладеть разумом и испортить день.


Каждый должен уметь быстро успокаиваться, поскольку только в таком состоянии мы можем принимать правильные решения. Беспокойство — это одна из нескольких энергетических дыр, через которые утекает наша жизненная энергия каждый день.

Примите это

В основном тревога и негатив появляются в трудные периоды, когда мы встречаем на пути какие-то проблемы. Это происходит внезапно, поэтому мы автоматически начинаем бороться с преградами, но нужно начинать не с этого. Нужно принять их и сказать себе, что проблема есть и что она в любом случае сойдет на нет. Как только человек принимает наличие проблемы, он тут же успокаивается, а это значит. что он может начать размышлять над ее решением.

Смените обстановку

Как только вы поняли, что судьба поставила вас перед очередной трудновыполнимой задачей или проблемой, попробуйте сменить обстановку. Если вы чувствуете, что начинаете выходить из себя, наполняться тревожными мыслями и негативной энергией, то всё, что вам необходимо — это на время отвлечься. Например, можно попробовать отдохнуть. Недаром говорят, что все проблемы лучше решать на холодную голову. Если вы будете совершать каике-то действия в состоянии беспокойства и нервного напряжения, то есть риск усугубить ситуацию. Вот тогда-то успокоиться будет еще сложнее.


Да, переключиться бывает крайне непросто, но это нужно сделать, чтобы побороть тревогу. Хороший способ переключить сознание — заняться чем-то приятным. Например, любимым делом, увлечением, либо взять выходной, если есть такая возможность.

Найдите того, кто вас успокоит

Очень трудно заставить себя не думать о том, что вас расстраивает, но это гораздо проще сделать другому человеку. Наверняка у вас в окружении есть человек, которому можно «поплакаться в жилетку», рассказать о проблеме, поделиться эмоциями. Если есть тот, кто умеет выслушать и дать важный совет или просто успокоить своими действиями, обращайтесь к такому человеку как можно скорее.

Не прибегайте к помощи вредных привычек

Многие люди хватаются за бутылку или сигареты, но этого делать ни в коем случае нельзя. Если есть проблема, разум должен оставаться чистым. Убежать от этого состояния не получится. Нужно принять его, как было сказано в самом первом пункте. «Заедание» проблемы или «запивание» её горячительными напитками ни к чему хорошему не приведет.

Вспоминайте что-то хорошее


У каждого из нас есть приятные воспоминания. Возможно, что-то хорошее произошло с вами прямо в этот же день .который внезапно стал источником проблем и переживаний. Просто переключитесь на что-то приятное. Вспомните, как вы познакомились с приятным человеком, либо достигли успеха в каком-то деле. Тревога постепенно уйдет, либо вам точно станет немного легче.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Марио Касас философствует про любовь и отношения
Марио Касас философствует про любовь и отношения
Дубровский решил написать заявление на Санникова
Дубровский решил написать заявление на Санникова
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во
Иркутян приглашают принять участие в акции «Скажи мусору нет»
Иркутян приглашают принять участие в акции «Скажи мусору нет»
Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить разум в сложной ситуации
Беспокойство и тревожность: 5 методик, которые помогут успокоить
Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской области
Путин пообещал поддержать жизненно важные программы для Тамбовской
Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live
Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Два жителя Бодайбинского района подожгли свой и угнанный автомобили
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism
Команда Lido Finance интегрировала L2-решения от Arbitrum и Optimism

Топ на сегодня

Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Иван Ургант сообщил о своем сольным концерте в Москве
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Светлана Лобода - сбитый летчик, заявил Шахназаров
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Совет блогера заклеить скотчем рот для хорошего сна напугал врачей
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования Ethereum
Разработчики StarkWare запустили новое решение для L2-масштабирования
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина
Стало известно о побуждающем отказаться от доллара ультиматуме Путина

Еще по теме

Три внутренних точки опоры, которые помогут в любой кризис
Избавляемся от проблем на работе: лучшие практики, техники и советы
Как пережить ужасный день: привлекаем позитивную энергию силой мысли
Выбираем эвакуатор грамотно