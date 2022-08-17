Более 70 домов повреждены из-за детонации боеприпасов в Крыму
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Более 70 домов повреждены из-за детонации боеприпасов в Крыму

Более 70 домов повреждены из-за детонации боеприпасов в Крыму

Девять многоквартирных и около 70 частных домов бы повреждены из-за детонации боеприпасов в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Во вторник рано утром близ сел Майское и Азовское Джанкойского района произошла серия взрывов, после чего загорелась местная электроподстанция. Сообщалось также об эвакуации жителей села. В Минобороны уточнили, что взрывы произошли на «складе военного назначения» в результате диверсии. Детонация боеприпасов нанесла ущерб жилым домам, ЛЭП, электростанции, а также железной дороге. В Крыму введен режим ЧС регионального характера, возбуждено уголовное дело.

По данным оперативных служб, в основном были повреждены окна и крыши.

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По материалам: pnp.ru

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