Борис Корчевников высказался о творчестве Моргинштерна и Дани Милохина
Сегодня, 13:50
Ведущий Борис Корчевников считает, что время молодых эпатажных артистов прошло. Телеведущий прошелся по современным исполнителям, которые, по его мнению, своим творчеством только вредят подросткам. Особенное внимание ведущий уделил Моргенштерну и Дане Милохину. Что же сказал телеведущий о молодых музыкантах? *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. 39-летний Борис Корчевников уверен, что пик популярности современных кумиров молодежи подходит к концу. По мнению ведущего, публика уже начинает игнорировать Моргенштерна, Даню Милохина и других музыкантов и блогеров нового поколения.
«Помните, был такой певец Моргенштерн с тремя шестерками на лбу? А еще тиктокер Даня Милохин, помните, в платье наряжался? Про него репортажи снимали, героем называли. А еще премия «Муз ТВ» была, помните, там какие-то певцы, танцоры и ряженые качки устроили свадьбу извращенцев? Не помните? Ну вы что, это еще по телевизору показывали, во всех СМИ и гаджетах было... Их забыли. В пылающем сейчас огне сгорают не только дома, но и, похоже, весь таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни, тупиковый культ себя и своих хотелок, религия цифры и культура нуля — то есть не дающая вообще ничего... В нем сгорает весь этот серый хлам с перьями, который мы понатащили в свои души и в души наших детей за последние лет 30», — резко написал Борис в Telegram. Корчевников хочет, чтобы современное поколение интересовалось другими исполнителями. И он надеется, что молодежь его услышит. «Прозорливо увидел все это наш патриарх, сказав, что «глянцевая идеалогия закончилась». А какая рождается вместо нее? Здесь вариантов нет. Она и написана уже. В десяти предложениях: 10 заповедей — вот и вся наша национальная идея, и идеалогия, и культура. Вот и все, что Россия может себе и миру предложить», — заключил он.
По материалам: z-aya