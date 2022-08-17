Борис Корчевников высказался о творчестве Моргинштерна и Дани Милохина
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Борис Корчевников высказался о творчестве Моргинштерна и Дани Милохина

Борис Корчевников высказался о творчестве Моргинштерна и Дани Милохина
Ведущий Борис Корчевников считает, что время молодых эпатажных артистов прошло. Телеведущий прошелся по современным исполнителям, которые, по его мнению, своим творчеством только вредят подросткам. Особенное внимание ведущий уделил Моргенштерну и Дане Милохину. Что же сказал телеведущий о молодых музыкантах? *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. 39-летний Борис Корчевников уверен, что пик популярности современных кумиров молодежи подходит к концу. По мнению ведущего, публика уже начинает игнорировать Моргенштерна, Даню Милохина и других музыкантов и блогеров нового поколения.
«Помните, был такой певец Моргенштерн с тремя шестерками на лбу? А еще тиктокер Даня Милохин, помните, в платье наряжался? Про него репортажи снимали, героем называли. А еще премия «Муз ТВ» была, помните, там какие-то певцы, танцоры и ряженые качки устроили свадьбу извращенцев? Не помните? Ну вы что, это еще по телевизору показывали, во всех СМИ и гаджетах было... Их забыли. В пылающем сейчас огне сгорают не только дома, но и, похоже, весь таблоидный мусор, пустота и бесцельность жизни, тупиковый культ себя и своих хотелок, религия цифры и культура нуля — то есть не дающая вообще ничего... В нем сгорает весь этот серый хлам с перьями, который мы понатащили в свои души и в души наших детей за последние лет 30», — резко написал Борис в Telegram. Корчевников хочет, чтобы современное поколение интересовалось другими исполнителями. И он надеется, что молодежь его услышит. «Прозорливо увидел все это наш патриарх, сказав, что «глянцевая идеалогия закончилась». А какая рождается вместо нее? Здесь вариантов нет. Она и написана уже. В десяти предложениях: 10 заповедей — вот и вся наша национальная идея, и идеалогия, и культура. Вот и все, что Россия может себе и миру предложить», — заключил он.    
# Шоу-бизнес Корчевников Борис
По материалам: z-aya

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