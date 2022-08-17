Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Франции насиловал пьяных женщин в специальной комнате особняка
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Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Франции насиловал пьяных женщин в специальной комнате особняка

Бывший футболист "Манчестер Сити" и сборной Франции насиловал пьяных женщин в специальной комнате особняка

В СМИ появились подробности судебного разбирательства вокруг экс-футболиста "Манчестер Сити" Бенджамена Менди, обвиняемого в изнасиловании.

Как сообщает газета The Guardian, 28-летний француз сенегальского происхождения приглашал малознакомых женщин в свой особняк в Чешире, там же их насиловал, в том числе когда они были слишком пьяны, чтобы отказаться от сексуальной связи. Отмечается, что защитник "Сити" пересекался со множеством женщин в ночных клубах Манчестера, но преступления совершал не в одиночку: ему помогал подельник, 41-летний Луи Саа. Вместе с Менди они побудили к сексу 13 человек.


Некоторые потерпевшие рассказывали, что у них забирали телефоны при входе в особняк под предлогом защиты от "нежелательных публикаций в соцсетях". Присяжным также продемонстрировали фотографии, сделанные в доме Менди: в некоторых комнатах заметны сложные замки, которые можно открыть только изнутри. Изначально подобные средства предназначены для предотвращения проникновения грабителей. Прокурор Тимоти Крей отметил, что Менди и Саа во время совершения преступления полностью отдавали себе отчет в действиях.

"В главной спальне и кабинете есть специальные замки, законное предназначение которых — создать комнату паники во время проникновения грабителей в дом. Туда нельзя попасть снаружи, но двери можно открыть изнутри, если знаешь, что делать. Просто так открыть их не получится", – подчеркнул прокурор.

28-летний Бенджамен Менди выступал за "Сити" с 2017 по 2021 год, вместе с клубом он трижды выигрывал медали чемпионата Англии. В соревнованиях сборных Менди играл за национальную команду Франции. Левый защитник десять раз вышел на поле в составе коллектива Дидье Дешама. В 2018-м он стал чемпионом мира по футболу.

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По материалам: uposters.ru

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