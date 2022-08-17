Ценам на школьные товары в России предсказали снижение
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ценам на школьные товары в России предсказали снижение

Ценам на школьные товары в России предсказали снижениеМинпромторг России сообщил, что цены на школьные товары начнут снижаться уже в сентябре

Минпромторг России сообщил, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года начнут снижаться уже в сентябре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минпромторг России уделяет особое внимание развитию производства социально значимых товаров — именно к таким относятся школьные товары и принадлежности», — подчеркнули в министерстве. Отмечается, что ведомство находится в постоянном контакте с профильными организациями, ассоциациями и бизнес-сообществом.

Опираясь на данные Росстата, министерство сообщило об изменении цен на школьные товары в июле текущего года по отношению к июлю 2021-го. Так, школьные брюки подорожали в среднем на 13 процентов, сорочки для мальчиков — на 16 процентов, платья из полушерстяных и смесовых тканей — на 6 процентов, блузки для девочек — на 9 процентов, юбки — на 8 процентов. Кроме того, цены на школьные рюкзаки выросли на 10 процентов.

Ранее эксперт рынка, президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина назвала минимальную стоимость сборов ребенка в школу. По ее словам, инфляция и проблемы с логистикой привели к подорожанию школьных принадлежностей на 12-15 процентов. «Но эта цифра — "средняя температура по больнице". Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские», — сказала она.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Какие подарки можно подарить бывшему мужу на день рождения
Какие подарки можно подарить бывшему мужу на день рождения
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Минобороны заявило о планах ВСУ взорвать мост в Сумской области
Губернатор Игорь Кобзев проверил строительство нового блока школы в поселке Большой Луг
Губернатор Игорь Кобзев проверил строительство нового блока школы в
Ценам на школьные товары в России предсказали снижение
Ценам на школьные товары в России предсказали снижение
Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника: она потеряла 500 тысяч рублей
Дочь Григория Лепса стала жертвой мошенника: она потеряла 500 тысяч
Ксения Собчак раскрыла правду об увольнении Нагиева и назначении Гузеевой на известное шоу
Ксения Собчак раскрыла правду об увольнении Нагиева и назначении
Максим Галкин перешел все грани, заявил политик
Максим Галкин перешел все грани, заявил политик
Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном
Елена Подкаминская устроила фотосессию с подросшим сыном
Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала
Владимир Машков больше не хочет говорить о дочери, которая его послала
Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах
Анастасия Волочкова рассказала о многомиллионных долгах
В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с Россией
В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с
Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для быстрого сброса веса
Диетолог рассказала, как терять по 500 грамм веса в день: секрет для

Топ на сегодня

FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
FriendsOnly - отзывы о новой социальной сети для блогеров
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во вранье о его запасах
Правительство Польши после отказа от российского газа уличили во
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду
Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
Подборка забавных твитов про возраст (17 фото)
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС
В МИД назвали вбросом статью WSJ о воровстве энергии с Запорожской АЭС

Еще по теме

Госзаказчиков обяжут покупать российские товары
Останина обратилась в ФАС с просьбой проверить цены на школьные товары
Школьные каникулы в России перенесут, названа причина
Росстат предварительно оценил годовую инфляцию в 5,4%