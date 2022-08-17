Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?
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Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?

Чем Анатолий Белый занимается в Израиле?

Актёр Анатолий Белый более 20 лет играл в российском театре и снимался в кино. Но недавно артист уволился из МХТ и покинул Россию. Впрочем, приостанавливать творческую деятельность он не планирует.

Многие поклонники интересуются, чем Анатолий будет заниматься в Израиле, куда он переехал вместе со своей семьёй. Актёр честно отвечает на вопросы и предполагает, что может попробовать себя даже в качестве режиссера. Артист считает это новым выражением себя, связывает это с возрастным желанием попробовать себя в новом амплуа.

Белый рассказал подписчикам, что в Израиле есть уже 3 театральных предложения, правда, каких именно, не уточнил. Сейчас он прислушивается к себе, чтобы понять, что он будет делать дальше и какое из предложений ему нравится больше остальных.

К примеру, Анатолий поделился, что у него лежит душа к преподаванию, и он любит это делать. В роду у него все педагоги, а сам он не раз давал мастер-классы в Москве.



«Посмотрим, как будет развиваться ситуация». - делиться с поклонниками артист. - «Разговоров вокруг много, но что из этого получится, пока неясно».

Напомним, что в Израиль Анатолий переехал вместе с женой, дочкой и сыном. Это страна ему очень нравится, и он намерен задержаться здесь подольше. Более того, здесь живут его родители, братья и сёстры.

«Мелькают мысли, что, может быть, исторически так должно было сложиться», - говорит актер. - «Я должен был вернуться, потому что родители становятся немощнее, я должен быть рядом с ними».

К слову, хоть Анатолий и является российским актёром театра и кино, и даже стал заслуженным артистом Российской Федерации в 2006 году, он родился он в Брацлаве в еврейской семье. Поэтому, можно сказать, что на середине своего жизненного пути мужчина вернулся на родину.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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