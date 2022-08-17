Чем может грозить опасный период лунного календаря: что можно и что нельзя делать, чтобы не привлечь беду

Человечество наблюдало за лунными циклами с незапамятных времен. Мудрые шумеры уже согласовывали свои действия с фазами ночного светила. Влияние спутника невозможно не заметить: благодаря Луне на море мы видим приливы и отливы, растения наливаются соком, а после замедляют свой рост, в организме человека тоже происходит ряд изменений. В разные фазы Луны мы чувствуем себя по-разному. Некоторые из них считаются неблагоприятными и даже опасными. Астропсихолог Ася Миллер рассказывает, что можно и что нельзя делать в такие моменты, чтобы не навлечь беду.

Энергетика Луны

С астрологической точки зрения, Луна — покровительница женщин. Она и сама имеет женскую энергетику, ассоциируясь со светом, романтикой и даже материнством. Ночное светило отвечает за эмоциональную сферу, особенно на пике своего цикла. У женщин также связан с ней репродуктивный цикл, что лишь подтверждает ее влияние на организм.





Дабы жить в согласии с энергетикой Луны, нам необходимо учитывать особенности ее движения по траектории вокруг Земли, выделяя удачные и не очень дни для совершения тех или иных действий.

Две пиковые точки точки лунного цикла — это новолуние и полнолуние. Когда Луна полнолика, все пространство вокруг буквально пропитано энергиями космоса, потому его можно использовать для своих начинаний. А если настало новолуние, то удивляться упадку сил не стоит, однако и действовать наперекор тоже опасно.

Что можно и что нельзя делать в самый опасный период лунного календаря, чтобы не навлечь беду

Новолуние — это один из самых нестабильных периодов в месяце, потому не стоит в это время:

браться за новые дела и проекты;

наваливать на себя слишком много обязанностей;

принимать судьбоносные решения (есть риск сделать это от отчаяния);

стричься и кардинально менять внешность.





При этом можно и даже полезно заниматься планированием, мечтать, уделять время любимым делам. Важно не растратить остатки энергии, а вот избавиться от ненужного в своей жизни самое время.

Луна без курса. Этот период не столь длительный и измеряется, скорее, часами. Однако лучше предостеречь себя, чтобы не навлечь на себя беду.

Луной без курса называют время время с 7 до 10 часов утра, когда спутник еще не взаимодействует ни с одной планетой. Это значительно стопорит любое дело, за которое вы беретесь. Если есть возможность, не совершайте в эти часы важные звонки и не подписывайте договоры. Результат вряд ли будет положительным.

После 10 утра произойдет слияние Луны с другой планетой, от чего и будет зависеть развитие событий. Стоит также обращать внимание на то, в каком знаке находится спутник. Из-за его близкого расположения к Земле, каждые 2,5 дня знак зодиака меняется.

Нахождение Луны в созвездии Скорпиона





Самый опасный период лунного календаря — это прохождение Луны по знаку Скорпиона. Он достаточно агрессивен и провоцирует людей на нелицеприятные поступки. В это время наиболее часто случаются кризисы, различные происшествия. Избегайте отправляться в путь в эти числа, не испытывайте судьбу. Также лучше отложить важное мероприятие или операцию, если она не срочная.

Зато в этот опасный период можно анализировать свои мотивы и поступки. Возможно, такая работа над собой поможет больше не повторять ошибки, совершенные ранее.