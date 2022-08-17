Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Слюдянском районе
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Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Слюдянском районе

Четыре человека пострадали при столкновении двух иномарок в Слюдянском районе

В районе Ангасолки Слюдянского района на 89 километре автодороги Р-258 «Байкал» произошло ДТП. 24-летний водитель Nissan Note выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Wish, которым управлял 38-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате аварии травмы получили три пассажира Toyota Wish и девушка из машины Nissan. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах произошедшего.


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По материалам: irk

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