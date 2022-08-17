Что больше всего бесит Весов в окружающих людях

Вадим Карасев

Весов сложно назвать раздражительными и негативными людьми, но это не значит, что их не может ничто вывести из себя. Астрологи рассказали о том, что конкретно может заставить представителей данного Знака испытывать сильное раздражение.

У Весов много плюсов и минусов в характере, но их точно нельзя назвать негативными людьми. Если они раздражаются и ненавидят кого-то, можно с уверенностью сказать, что этот человек заслужил такое отношение к себе.

Невыполненные обещания

Весы не особо переживают за то, что человеку нельзя доверять. Их больше волнует нарушение планов, которые срываются из-за этих невыполненных обещаний. Если кто-то хочет разозлить Весов не на шутку, ему просто нужно что-то пообещать им, а потом нарушить обещание. Весы очень долго будут обижаться, но на месть так и не решатся, потому что у них доброе сердце.

Нытье

Весы терпеть не могут людей, которые постоянно ноют и ищут способы покритиковать окружающих, происходящие события и так далее. Весы в тотальном расстройстве, когда кто-то пытается их спровоцировать на негативные эмоции. Они терпеть не могут нытиков, у которых все плохо, потому что не могут послать их куда подальше, но и слушать тоже не хотят. Скорее всего, с таким человеком Весы постараются разорвать любые отношения в максимально сжатые сроки. Если вы жалуетесь на жизнь Весам, не удивляйтесь, что в следующий раз они вам не напишут и не позвонят.

Сомнения

Весов очень раздражают те, кто сомневается в них. Это заставляет представителей данного Знака испытывать сильный негатив и порой даже гнев. Если человек выказывает сомнения, но пытается быть объективным и открытым, это одно. Если же кто-то бесцельно мелет языком, пытаясь сойти за умного, это выводит Весов из себя. Такому человеку они могут очень быстро указать дорогу, по которой им стоит идти восвояси. Весам не нужны провокаторы в окружении.

Хвастовство

Весы не хвастаются практически никогда, а также ненавидят тех, кто это делает с завидной регулярностью. Они достаточно дипломатичные люди и понимают, что порой нам хочется поделиться друг с другом успехами и достижениями. Однако, если какая-то личность постоянно пытается напомнить о своих успехах, это может вывести Весов из себя. Им не нравится, когда кто-то хвастается и пытается всем вокруг казаться лучше, чем он есть.

Скука

Весам в общении с человеком должно быть интересно. Эти люди ненавидят, когда приходится общаться с человеком, у которого ограниченные взгляды на мир. Весам весело иметь дело с теми, кто хорошо чувствует себя в любой обстановке и с теми, кто может рассказать что-то интересное, поддержать беседу.

Споры

Весы — борцы за справедливость, но они не переходят черту в спорах. Именно поэтому и очень раздражают люди, которые любой ценой пытаются доказать кому-то свою правоту, устраивая дебаты и полемику на ровном месте. Еще Весы ненавидят грубость. Если кто-то в ходе разговора показывает себя с плохой стороны, задевая самолюбие другого человека, это может вызвать бурю эмоций с их стороны.