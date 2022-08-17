Что необходимо сделать в Яблочный Спас 19 августа, чтобы привлечь удачу на весь год, народные приметы

Народные приметы подскажут, что нужно делать в Яблочный Спас 19 августа, чтобы привлечь в свою жизнь удачу и счастье. С этим днем связано много поверий, традиций и запретов, которых следует придерживаться.

Народные приметы на Яблочный Спас





Раньше люди обращали особое внимание на погодные условия, а именно:

какой будет погода на Яблочный Спас, такой она будет и на Покров;

сухой день предвещает сухую осень;

ясная и солнечная погода указывает на суровые зимние морозы;

если сыро и пасмурно, следует ожидать промозглую осень;

появление желтых листьев на деревьях указывает на то, что совсем скоро начнутся холода;

появление большого количества скворцов на деревьях — к холодному январю;

дождливая и холодная осень будет в том случае, если в Яблочный Спас начнут роиться пчелы.





Как в Яблочный Спас привлечь счастье и успех в свою жизнь





В праздничный день яблоки наделены волшебными свойствами. Именно поэтому, прежде чем откусить яблоко, нужно загадать желание — и тогда оно обязательно исполнится. Самое главное, чтобы желание было светлым и добрым.

Если кто-то пожелал кому-то зла, то такое желание не сбудется, а наоборот, возвратится бумерангом.

Чтобы обрести счастье и успех на весь год, каждая хозяйка должна перед праздником провести в своем доме генеральную уборку. Если оставить в доме бардак, то счастья не будет.

В праздничный день можно совершить обряд очищения своего дома. Для этого потребуется разрезать яблоко на две половинки, вытащить середину и туда поставить свечу. После этого яблоко со свечой нужно взять в руки и обойти весь дом, читая при этом молитвы о защите жилья и от невзгод. Затем яблоки со свечой нужно завернуть в тряпочку и закопать как можно дальше от дома.

Съеденное яблоко в данный день расскажет о том, чего следует ожидать в будущем. Если оно окажется кислым, то человек столкнется с трудностями, если сладким — то в его жизнь придет счастье и успех.

Гадания в Яблочный Спас





Издавна яблоки считались символом семьи и романтических отношений. Благодаря им человек может узнать, что его ждет. Чтобы узнать, кто выйдет замуж в этом году, потребуется привязать яблоки и вращать их над костром. Чей плод первым упадет в огонь, та и выйдет замуж.

Есть еще один способ. Для этого с яблок срезается кожура и выбрасывается левой рукой назад. После этого можно посмотреть, какую букву напоминает упавшая на землю кожура. На эту букву и будет начинаться имя суженого.





Подобным образом можно гадать на исполнение заветного желания. Но перед тем как бросить кожуру, нужно его загадать. Если упавшая кожура похожа на букву «у», то загаданное исполнится, если там будет что-то другое, то оно не сбудется.

Чтобы узнать, будет ли человеку везти, нужно срезать верхушку яблока до семечек. Если образовался симметричный и красивый узор, то счастье, любовь и удача будут сопутствовать на протяжении года.

Узнать о том, будет ли достаток и успех, поможет подброшенное вверх яблоко. Если оно упадет с правой стороны, то финансовое положение улучшится. Если с левой — то ничего не произойдет. Если впереди, сзади или посередине, то нужно быть осторожным и не принимать никаких важных финансовых решений. В противном случае можно столкнуться с большими неприятностями.