Что нежелательно дарить молодым на свадьбу и какие вещи могут принести беду

Свадьба является главным днем для всех молодоженов и каждый стремится сделать все, чтобы она запомнилась надолго. Но прежде чем идти на мероприятие, нужно знать, что нельзя дарить молодым и какие вещи могут принести в их жизнь неприятности.

Какие вещи нельзя дарить молодым в день свадьбы

Детские вещи

Народные приметы говорят о том, что молодым нельзя дарить детские вещи для малыша, который еще не появился на свет, иначе это может привести к трудностям в зачатии. Между тем здесь можно прогадать с подарком, ведь не все знают о том, как пара относится к детям и планирует ли она их заводить.

Часы





Поскольку часы отсчитывают время своего хозяина до его кончины, то в качестве подарка их не стоит выбирать, и уж тем более на свадьбу. Такой подарок может привести к разрыву отношений или даже к гибели кого-то из супругов.

Антиквариат

Некоторым может показаться, что раритетные вещи являются лучшим подарком, ведь они несут в себе историю и энергетику. Но спешить с их выбором не стоит. Такие вещи могут хранить не совсем хорошие воспоминания о старом хозяине, именно поэтому не стоит подвергать опасности молодых.

Зеркала

Все знают о том, что зеркало — это мистический предмет, который является главным звеном между миром живых и усопших. Кроме того, зеркала могут подталкивать человека к самолюбованию, из-за чего у кого-то из супругов может развиться эгоизм, а в отношениях появятся разлады.

Свечи





Согласно народным поверьям, свеча является символом долговечности брака, и пока она горит, люди будут друг друга любить. Свеча в виде подарка является опасным символом, ведь рано или поздно она погаснет и тогда чувства между людьми охладеют. Именно поэтому не стоит дарить свечи на свадьбу и таким образом искушать судьбу.

Ваза

Не принято дарить на свадьбу пустые вазы — это может привести к бедной жизни. Если уж ваза была выбрана в качестве подарка, то в нее необходимо хотя бы что-то поместить, тогда получится нейтрализовать негативное влияние поверья. То же самое относится и к любым другим предметам, которые могут быть пустыми: кастрюли, бокалы, чашки и так далее. Кухонную утварь тоже не рекомендуется дарить — это считается неэтично и банально.

Постельное белье

Полотенца, наволочки, пододеяльники и простыни являются личными вещами, которые должны покупать только те люди, которые ими будут пользоваться. По этикету, эти вещи не рекомендуется покупать и дарить на свадьбу. Существует примета: если подарить молодым постельное с цветами, у которых есть шипы, то супруги в скором времени расстанутся.

Что можно подарить на свадьбу





Прежде чем покупать подарок молодым на свадьбу, необходимо учесть их взгляды, желания и мечты.

В качестве возможных подарков можно выбрать:

3D светильник — очень стильный и необычный подарок. Его следует заранее подготовить, а также заказать надпись. Это может быть дата свадьбы, имена молодых, поздравления или мотивирующие слова;

фотоколлаж — на нем можно отобразить все совместные фото молодых;

бытовая техника — это может быть робот-пылесос, телевизор, кухонный комбайн, чайник, мультиварка и так далее;

бокалы с гравировкой, чтобы в дальнейшем молодые пили из них шампанское и вспоминали день своей свадьбы;

сертификаты в спа, спортзал и другие места;

квест-набор для влюбленных — представляет собой коробку с заданиями и сюрпризами.

Если уж совсем нет фантазии, то лучше всего подарить деньги, и тогда супруги сами решат, на что их потратить.