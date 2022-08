Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS

Криптовалютная биржа Coinbase приостановит депозиты и снятие Ethereum и токенов стандарта ERC-20 во время миграции блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).

