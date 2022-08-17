Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS
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Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS

Coinbase приостановит некоторые операции во время перехода Ethereum на PoS


Криптовалютная биржа Coinbase приостановит депозиты и снятие Ethereum и токенов стандарта ERC-20 во время миграции блокчейна на алгоритм консенсуса Proof-of-Stake (PoS).



«В Coinbase мы рассматриваем это событие [The Merge] как важный шаг к масштабному внедрению криптоэкономики и будем поддерживать его различными способами, которые соответствуют нашей миссии по увеличению экономической свободы в мире», — говорится в сообщении.


Временные ограничения биржа объяснила мерами предосторожности. Менеджер по продукту компании Армин Резайян-Асель отметил, что Coinbase не ожидает проблем с другими сетями, а также торговлей Ethereum.


О возобновлении операций платформа сообщит дополнительно.


«Важно всегда быть в состоянии повышенной готовности к мошенничеству, особенно в преддверии слияния. Мы рекомендуем никому не отправлять свои ETH в попытке „обновить до ETH2“, поскольку токена ETH2 нет. Активы будут в безопасности в течение этого периода, и для обновления с вашей стороны не требуется никаких действий», — подчеркнули в компании.


Резайян-Асель посоветовал клиентам Coinbase Prime инициировать снятие средств и внесение депозитов до начала или после завершения перехода основной сети на PoS.


Напомним, разработчики запланировали проведение The Merge на 15-16 сентября. Они приблизили сроки после успешной миграции тестнета Goerli на алгоритм PoS 11 августа. Это считалось последней репетицией перед активацией обновления в основной сети.


13 августа котировки второй по капитализации криптовалюты преодолели уровень $2000 впервые с конца мая.

# Экономика coinbase, ethereum, eth, merge, новости
По материалам: ForkLog

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