Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live

Вадим Карасев





На днях разработчики Hogwarts Legacy назвали дату релиза игры — 10 февраля 2023 года. Ранее было обещано, что проект выйдет в 2022 году, и игроки надеялись увидеть на летних презентациях больше информации о нем. Похоже, что информация об игре все же появится — об этом сообщил Джефф Кили, ведущий Gamescom Opening Night Live.

По словам Кили, на Gamescom Opening Night Live игра Hogwarts Legacy появится. При этом, Кили не уточняет, в каком виде будет показан проект — стоит ждать полноценной геймплейной демонстрации или нового трейлера по игре.

Напомним, само шоу Gamescom Opening Night Live начнется 23 августа в 21:00 по московскому времени. Похоже, на нем можно будет увидеть много интересного, ранее обещали новую демонстрацию High on Life, а суммарное количество проектов на шоу — более 30.