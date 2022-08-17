Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live
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Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live

Демонстрация Hogwarts Legacy подтверждена на Gamescom Opening Night Live


На днях разработчики Hogwarts Legacy назвали дату релиза игры — 10 февраля 2023 года. Ранее было обещано, что проект выйдет в 2022 году, и игроки надеялись увидеть на летних презентациях больше информации о нем. Похоже, что информация об игре все же появится — об этом сообщил Джефф Кили, ведущий Gamescom Opening Night Live.

По словам Кили, на Gamescom Opening Night Live игра Hogwarts Legacy появится. При этом, Кили не уточняет, в каком виде будет показан проект — стоит ждать полноценной геймплейной демонстрации или нового трейлера по игре.

Напомним, само шоу Gamescom Opening Night Live начнется 23 августа в 21:00 по московскому времени. Похоже, на нем можно будет увидеть много интересного, ранее обещали новую демонстрацию High on Life, а суммарное количество проектов на шоу — более 30.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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