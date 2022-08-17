День 17 августа в истории

13 лет назад (2009) произошла серьезная техногенная авария на Саяно-Шушенской ГЭС

Из-за внезапного разрушения гидроагрегата № 2 в машинный зал станции хлынула вода, затопившая зал и технические помещения под ним. Были повреждены все десять гидроагрегатов станции, три из которых были полностью разрушены. Потоком воды были повреждены и разрушены несущие колонны здания, а также оборудование систем регулирования и управления гидроагрегатов. Механические повреждения получили пять фаз силовых трансформаторов. Затопление производственных уровней вызвало короткое замыкание в системах управления генераторов. Это привело к полному прекращению работы гидроэлектростанции. Затопленной оказалась также территория, прилегающая к ГЭС.

В результате аварии погибли 75 человек, еще 13 пострадали. В акваторию реки Енисей попало более 40 тонн турбинного масла. Позднее республиканское управление Росприроднадзора оценило экологический ущерб в 469,4 миллиона рублей.

Из-за катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС в энергосистеме Сибири образовался дефицит мощности. На ряде кузбасских предприятий энергетики были вынуждены ограничить подачу электроэнергии.

Восстановление ГЭС продолжалось более пяти лет — с 2009 по 2014 год. Было затрачено более 40 миллиардов рублей.

После аварии на ГЭС Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»). Обвинение в «нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» было предъявлено семерым сотрудникам станции: бывшему директору филиала ОАО «РусГидро» — «Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего» Николаю Неволько, главному инженеру Андрею Митрофанову и его заместителям Евгению Шерварли, Геннадию Никитенко, а также работникам службы мониторинга оборудования ГЭС Александру Матвиенко, Владимиру Белобородову и Александру Клюкачу. 24 декабря 2014 года Николай Митрофанов и Николай Неволько были приговорены к шести годам колонии общего режима, Евгений Шерварли — к 5,5 годам колонии, Геннадий Никитенко — к 5 годам 9 месяцам. Александр Матвиенко и Александр Клюкач были приговорены к 4,5 годам лишения свободы условно. Владимир Белобородов был амнистирован.

24 года назад (1998) в России был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств

Основными его причинами стали большой государственный долг России, которому способствовал обвал азиатских экономик, низкие мировые цены на сырье, составлявшее основу российского экспорта, а также искусственное завышение курса рубля. Впервые в мировой истории государство объявило дефолт по внутреннему долгу, номинированному в национальной валюте.

Экономический кризис 1998 года в России стал одним из самых тяжелых в истории страны. Разорилось большое количество малых предприятий. Ряд банков объявили о банкротстве, их вкладчики потеряли свои деньги. Упал уровень жизни населения, сбережения в пересчете на твердую валюту обесценились. Резко выросло количество безработных.

33 года назад (1988) было создано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ)

Целями организации являются защита прав и интересов инвалидов в Российской Федерации, помощь в интеграции людей с ограниченными возможностями в современное общество, а также обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации и лекарствами. Девиз ВОИ — «Вместе мы сможем больше!».

Сегодня в обществе насчитывается более 1,6 миллиона членов. Под патронажем ВОИ действуют 140 коммерческих организаций, где трудятся свыше 5 тысяч российских инвалидов. В 1998 году обществу был присвоен Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Возглавляет ВОИ депутат Государственной Думы Михаил Терентьев.

35 лет назад (1987) совершил первый полет палубный истребитель корабельного базирования Су‑33 (Су‑27 К)

В воздух его поднял летчик-испытатель Виктор Пугачев. Самолет был разработан для ВМФ СССР в ОКБ Сухого под руководством Михаила Симонова.

1 ноября 1989 года Су-33 впервые в СССР выполнил посадку на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Истребитель был принят на вооружение 31 августа 1998 года. Сегодня Су‑33 — один из основных самолетов авиации ВМФ России.

45 лет назад (1977) советский атомный ледокол «Арктика» первым из надводных судов достиг Северного полюса

Атомный ледокол «Арктика» был заложен в июле 1971 года на Балтийском заводе в Ленинграде и спущен на воду 26 декабря 1972 года. Он являлся крупнейшим ледоколом того времени: его длина составляла 148 метров, ширина — 30 метров, высота борта — более 17 метров. Водоизмещение корабля составляло 23 тысячи тонн. Ледокол мог с легкостью проламывать лед толщиной пять метров и развивать скорость до 18 узлов в чистой воде.

Решение о походе на Северный полюс было принято 13 июля 1977 года. 9 августа того же года «Арктика» под командованием капитана Юрия Кучиева вышла из Мурманска и взяла курс к Новой Земле. Руководил экспедицией, в которой принимали участие более 200 человек, министр морского флота Тимофей Гуженко. За 7 суток и 8 часов ледокол, преодолев 2528 миль, достиг географической точки Северного полюса.

52 года назад (1970) с космодрома Байконур была запущена автоматическая межпланетная станция «Венера‑7», предназначенная для исследования одноименной планеты

Станция была разработана и изготовлена Научно-производственным объединением им С.А. Лавочкина. Она состояла из орбитального отсека с корректирующей двигательной установкой и спускаемого аппарата. Масса «Венеры-7» составляла 1180 килограммов.

Через 120 суток после старта, 15 декабря, спускаемый аппарат станции совершил управляемую (мягкую) посадку на поверхность Венеры. Это была первая в мировой истории мягкая посадка земного космического аппарата на другую планету. В этот же день «Венера-7» передала на Землю информацию об условиях на поверхности планеты.

94 года назад (1928) в Москве открылся стадион «Динамо»

Стадион был построен по проекту архитекторов Аркадия Лангмана и Лазаря Чериковера. В день его открытия состоялся матч футбольного турнира Всесоюзной спартакиады между сборными Белоруссии и рабочих клубов Швейцарии.

Первоначально стадион был рассчитан на 25 тысяч зрителей, но после проведенной в 1935 году перестройки его вместимость возросла до 53 445 мест. Тогда же под трибунами «Динамо» были оборудованы гимнастические и тяжелоатлетические залы, гребной бассейн.

До середины 1960‑х годов стадион был главным спортивным комплексом Москвы. Здесь проходили все крупнейшие соревнования по многим видам спорта, включая чемпионаты мира и Европы. В 1980 году «Динамо» был ареной футбольного турнира Олимпиады-80.

В 2007 году власти Москвы приняли решение о проведении комплексной реконструкции стадиона. Строительство началось в 2009 году. Торжественное открытие «Динамо», который теперь называется «ВТБ-Арена — Центральный стадион Динамо» и носит имя вратаря Льва Яшина, состоялось в декабре 2018 года.

119 лет назад (1903) была учреждена Пулитцеровская премия

В этот день журналист и издатель Джозеф Пулитцер составил завещание, в соответствии с которым был основан фонд его имени для вручения премий в области литературы и журналистики. 17 августа 1903 года считается датой учреждения Пулитцеровской премии.

Эта престижная американская награда вручается за выдающиеся достижения в области журналистики, литературного творчества, музыки и театра. С 2009 года премию стали вручать журналистам как за материалы, опубликованные в печатных изданиях, так и за публикации в Интернете.